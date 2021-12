Jan Hoerl: Poukładana głowa to w skokach narciarskich podstawa

- To było nie do opisania. To było moje pierwsze pucharowe zwycięstwo i zawsze to musi być coś wyjątkowego. Miejsce też było wyjątkowe, bo pełen kibiców stadion w Wiśle. Dla mnie zupełnie nowa sytuacja, ale było naprawdę super - powiedział w programie z Polsatem Sport Jan Hoerl.

Przed tygodniem Austriak odniósł premierowe zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata. 23-latek triumfował na skoczni w Wiśle. Hoerl jednak nie obawia się związanej z tym zwiększonej presji.

- Oczywiście, że czuję presję. Po pierwszym pucharowym zwycięstwie, zdaję sobie z tego sprawę, że wszyscy będą patrzeć na mnie, czy będę w stanie potwierdzić dyspozycję. Bez dwóch zdań. Ale ja podchodzę do tego na spokojnie, ze zrozumieniem. Ja podchodzę do tego ze spokojem, jestem skoncentrowany na sobie - tłumaczył.

Skoczek opowiedział również o swoim nastawieniu mentalnym do zmagań.

- Każdy skok traktuję, jako wyzwanie. Tak dochodzi się do lepszych wyników. Nie, nie zawsze znajdziesz coś, co można poprawić w skokach. Nigdy tu nie ma nudy, bo za każdym razem masz coś do zrobienia. To jest emocjonujące! - mówił.

Austriak zaznaczył, że skoki narciarskie to sport indywidualny i każdy skoczek wie, co dla niego jest najlepsze.

- Generalnie każdy skoczek jest sam za siebie odpowiedzialny. To skoczek czuje najlepiej co poszło dobrze a co nie tak jak powinno. Moim zdaniem, najważniejsze to być po prostu sobą. Mówić co się czuje. Jak wiatr wiał nie tak jak powinien, to trzeba dokonać korekty, wyjść od bazy, od podstawy gdy wykonujesz skok. Na tym etapie jest korekta. To podstawa. Oczywiście, podpowiedzi z zewnątrz są cenne i wiele wnoszą, ale nie można też się im całkowicie poddać. Trzeba mieć też swoje zdanie i swoje odczucia. Nie może też być tak, aby dać się sterować komuś przy skoku. Sugestie są cenne, ale nie zastąpią oceny sytuacji samego skoczka. Poukładana głowa to w skokach narciarskich podstawa - wyjaśniał.

Materiał o Janie Hoerlu w załączonym materiale wideo.

mtu, Polsat Sport