Oba zespoły z pewnością wyjdą z bojowym nastawieniem na ten mecz. Zarówno Vive, jak i Wisła, mają cel, by zakwalifikować się do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie. Do tego będą potrzebne cenne punkty z niedzielnego spotkania, które mogą bardzo pomóc w ostatecznym rozrachunku.

ZOBACZ TAKŻE: Branko Vujovic po zakończeniu sezonu odejdzie z Łomży Vive Kielce. Będzie grał w Niemczech

Obie drużyny mają po trzydzieści sześć punktów w ligowej tabeli i ani jednej porażki w dwunastu meczach. Na ten moment, to Vive ma lepszy bilans bramkowy i zajmuje pozycję lidera. W XXI wieku tylko raz któraś z tych drużyn nie zdobyła mistrzostwa Polski.

Od 2011 roku na krajowym podwórku panują kielczanie. W ostatnim starciu obu ekip, do wyłonienia zwycięzcy konieczne były rzuty karne. Wówczas 33:32 wygrali szczypiorniści Vive.

W ostatnim meczu Ligi Mistrzów, Vive Kielce przegrało 27:29 z Porto, natomiast Wisła Płock wygrała 29:28 z CD Bidasoa Irun w Lidze Europy.

Relacja i wynik na żywo meczu Łomża Vive Kielce - Orlen Wisła Płock na Polsatsport.pl. Początek od godziny 14:30.

MS, Polsat Sport