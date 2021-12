PKO Ekstraklasa: Cracovia - Górnik Łęczna. Relacja i wynik na żywo

W ekipie "Pasów" po wygranej w poprzedniej kolejce z Legią Warszawa panują dobre i bojowe nastroje. Krakowski zespół jest też zdecydowanym faworytem starcia z beniaminkiem, który zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Trener Zieliński przestrzega jednak przed takim stawianiem sprawy.

"O spotkaniu z Legią już zapomnieliśmy, ten temat nie pojawia się w naszych rozmowach. Poziom motywacyjny na Górnika Łęczna nie może być niższy, a musi być zdecydowanie większy. Takie spotkanie określa się mianem +meczu-pułapki+. Nie mamy zresztą powodów, aby lekceważyć rywala. Górnik ostatnio pokazuje dobrą piłkę. Zaczął punktować, awansował w Pucharze Polski, wygrał w Białymstoku z Jagiellonią, pamiętamy ile problemów sprawił Cracovii w Łęcznej. Nie patrzymy na tabelę, chcemy zainkasować trzy punkty, podtrzymać prezentowany przez nas poziom" – zadeklarował szkoleniowiec.

W spotkaniu z Legią Cracovia celowo odpuściła walkę o środek pola koncentrując się na zatrzymaniu rywala bliżej własnej bramki. Mecz z Górnikiem według Zielińskiego powinien wyglądać inaczej.

"Jesteśmy przygotowani na różne scenariusze, także na taki, że to my będziemy prowadzić grę i zdominujemy rywala, jeśli chodzi o posiadanie piłki. Plan mamy, ale jego weryfikacja zależy też od tego, jak zaprezentuje się przeciwnik" – stwierdził.

Sytuacja kadrowa Cracovii jest dobra. Na liście nieobecnych znajdują się tylko kontuzjowani od dłuższego czasu Thiago i Marcos Alvarez. Po pauzie za kartki wraca lider formacji defensywnej Matej Rodin. Zieliński nie chciał zdradzić czy Chorwat wskoczy do podstawowego składu, zwłaszcza że pod jego nieobecność bardzo dobrze spisał się Jakub Jugas.

"Cieszy taki ból głowy. Pomysłów na zestawienie składu jest wiele, ale ja już wybrałem, kto zagra" – przyznał.

Szkoleniowiec "Pasów" już blisko miesiąc pełni swoją funkcję. Pod jego kierunkiem zespół odniósł dwa zwycięstwa i raz przegrał.

"To był taki szybki i +wariacki+ czas. Nie mam żadnych negatywnych skojarzeń, wszystko przebiega tak jak trzeba. Jestem bardzo zbudowany postawą drużyny na treningach, chęcią do pracy. Można powiedzieć, że trafiliśmy na fajny materiał. To zespół, który jest na zdecydowanie wyższym poziomie niż opinie na jego temat. Ja o tym wiedziałem, więc nie przeżyłem szoku" – przyznał.

Zieliński dodał, że trwają już prace nad zimowymi transferami, zapewnił jednak, że nie będzie rewolucji kadrowej. Do drużyny powróci, po odbyciu dyskwalifikacji za ustawianie meczów, środkowy obrońca David Jablonsky.

"Uważam go za bardzo dobrego zawodnika. Gdy poprzednio pracowałem w Cracovii, już chciałem go tutaj ściągnąć. Myślę, że to będzie pierwszy transfer Cracovii, bo jego powrót doda nam jakości" – ocenił.

Cracovia z dorobkiem 23 punktów zajmuje obecnie 10. miejsce w tabeli. Górnik jest ostatni i ma 11 mniej. W poprzednim spotkaniu tych drużyn w Łęcznej padł remis 1:1.

Relacja i wynik na żywo meczu Cracovia - Górnik Łęczna na Polsatsport.pl. Początek o 12:30.