Ligowa karuzela nie zwalnia tempa. Trwa 11. kolejka PlusLigi, w której nie brakuje ciekawych spotkań. W niedzielę dojdzie m.in. do starcia Ślepska Malow Suwałki z Asseco Resovią Rzeszów. Czy trener Andrzej Kowal po raz kolejny pokona swoją byłą drużynę? Sprawdź plan transmisji!

Emocje związane z PlusLigą rozpoczną się tradycyjnie o 14:45. Tym razem siatkarski maraton rozpocznie mecz GKS Katowice - Projekt Warszawa. Stołeczna ekipa ma za sobą bardzo udany okres. Wygrała trzy poprzednie spotkania, a w tym ostatnim rozprawiła się z Aluron CMC Wartą Zawiercie. GKS z kolei zanotował dwie porażki, lecz były to porażki z najlepszymi obecnie ekipami rozgrywek, czyli Grupa Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębskim Węglem.

Z hali w Szopienicach przeniesiemy się do Suwałk, gdzie rozegrany zostanie emocjonujący mecz z Asseco Resovią. Temperaturę spotkania podwyższa osoba trenera Kowala, który spędził w Rzeszowie wiele lat, a odkąd przeniósł się do Suwałk, nie ma w zwyczaju przegrywać z byłym klubem. Zarówno jego ekipa, jak i zespół Alberto Giulianiego mają jednak swoje problemy. Rzeszowianie w trzech poprzednich spotkaniach wywalczyli zaledwie jeden punkt i aktualnie plasują się na ósmym miejscu w tabeli. Suwałczanie wygrali tylko dwa starcia i zajmują przedostatnią lokatę. Ostatnio na Podpromiu przełamał się Trefl Gdańsk. Czy podobnie będzie ze Ślepskiem Malow?

ZOBACZ TAKŻE: KMŚ siatkarzy 2021: Sada po raz czwarty! Lube przegrało w trzech setach

Na zakończenie niedzielnych zmagań właśnie podopieczni Michała Winiarskiego podejmą u siebie rewelację rozgrywek z Lublina. Beniaminek notuje wyśmienitą serię czterech z rzędu zwycięstw. Pokonał ostatnio m.in. Asseco Resovię i PGE Skrę Bełchatów, co tylko zwiększyło apetyty na kolejne zwycięstwa.

Emocji nie brakuje także na włoskich parkietach. W niedzielę wicelider Sir Safety Conad Perugia zmierzy się z piątą ekipą rozgrywek. Z pewnością ekipa Wilfredo Leona jest zdecydowanym faworytem. Wygrała trzy poprzednie spotkania, tracąc zaledwie jednego seta. Zespół z Monzy z kolei rozegrała aż trzy tie-breaki w ostatnich kolejkach i wygrała dwa z nich.

Plan transmisji:

PlusLiga

GKS Katowice - Projekt Warszawa, godzina 14:45 - transmisja w Polsacie Sport i Polsat Box Go

Ślepsk Malow Suwałki - Asseco Resovia Rzeszów, godzina 17:30 - transmisja w Polsacie Sport i Polsat Box Go

Trefl Gdańsk - LUK Lublin, godzina 20:30 - transmisja w Polsacie Sport i Polsat Box Go

SuperLega

Sir Safety Conad Perugia - Vero Volley Monza, godzina 18:00 - transmisja w Polsacie Sport News i Polsat Box Go

CM, Polsat Sport