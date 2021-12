UFC 269: Charles Oliveira - Dustin Porier. Wyniki gali

Walka wieczoru z pewnością nie zawiodła kibiców. Oliveira od początku wywierał ogromną presję na pretendencie, ale to nie zniechęciło Poriera, który nawet zdołał posłać obrońcę tytułu na deski. Walka szybko jednak wróciła do stójki. Od początku rundy trzeciej Brazylijczyk robił wszystko, by zakończyć walkę przed czasem i w końcu mu się to udało. Przełożył ręce pod szyją rywala i zmusił go do odklepania.

Dla Oliveiry była to pierwsza obrona mistrzowskiego pasa, a także dziesiąte z rzędu zwycięstwo.

Do sensacji doszło w co-main evencie gali UFC 269. Julianna Pena, na którą prawie nikt nie stawiał, odebrała pas Amandzie Nunes. Amerykanka poddała Brazylijkę w drugiej rundzie dusząc zza pleców.

Karta walk gali UFC 269: Oliveira - Poirier:

Karta główna:

70.3 kg.: Charles Oliveira (32-8) pokonał Dustina Poiriera (28-7) przez poddanie w trzeciej rundzie

61.2 kg.: Julianna Pena (11-4) pokonała Amandę Nunes (21-5) przez poddanie w drugiej rundzie

77.1 kg.: Geoff Neal (16-4) pokonał Santiago Ponzinibbio (28-5) niejednogłośną decyzją sędziów

56.7 kg.: Kai Kara-France (23-9) pokonał Cody’ego Garbrandta (12-5) przez nokaut w pierwszej rundzie

61.2 kg.: Sean O’Malley (15-1) pokonał Rauliana Paivę (21-4) przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie

Karta wstępna:

65.8 kg.: Josh Emmett (17-2) pokonał Dana Ige (15-5) jednogłośną decyzją sędziów

61.2 kg.: Dominick Cruz (24-3) pokonał Pedro Munhoza (19-7) jednogłośną decyzją sędziów

120.2 kg.: Tai Tuivasa (14-3) pokonał Augusto Sakaia (15-4-1) przez nokaut w drugiej rundzie

83.9 kg.: Bruno Silva (22-6) pokonał Jordana Wrighta (12-2) przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie

83.9 kg.: Andre Muniz (22-4) pokonał Eryka Andersa (14-6) przez poddanie w pierwszej rundzie

56.7 kg.: Erin Blanchfield (8-1) pokonał Mirandę Maverick (9-4) jednogłośną decyzją sędziów

65.8 kg.: Ryan Hall (9-2) pokonał Darricka Minnera (26-13) jednogłośną decyzją sędziów

61.2 kg.: Tony Kelley (8-2) pokonał Randy’ego Costę (6-3) przez techniczny nokaut w drugiej rundzie

56.7 kg.: Gillian Robertson (10-6) pokonał Priscilę Cachoeirę (10-4) przez poddanie w pierwszej rundzie

