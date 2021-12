Legia wydała oświadczenie ws. pobicia piłkarzy

Po przegranym meczu z Wisłą Płock 0:1 Legioniści wracali do środka treningowego autokarem. Według doniesień mediów grupa agresywnych kibiców drużyny zatrzymała pojazd i weszła do środka. W szarpaninie miało ucierpieć kilku zawodników mistrzów Polskich. Poważniejsze ślady pobicia odnieśli Mahir Emreli oraz Luquinhas.



Poniżej treść klubowego oświadczenia:





„Legia Warszawa informuje, że w drodze powrotnej po przegranym meczu 18. kolejki Ekstraklasy, doszło do incydentu z udziałem agresywnie zachowującej się grupy osób. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i podjętymi środkami ostrożności, autokar z piłkarzami wracał do ośrodka treningowego w eskorcie policji. Mimo tych zabezpieczeń doszło do chwilowego zatrzymania pojazdu, a następnie wejścia kilku osób do autokaru i przejawów agresji wobec piłkarzy. W wyniku interwencji policji grupa została niezwłocznie rozgoniona. Szczegóły zajścia weryfikowane są od wczoraj z policją, która wydała oficjalny komunikat w sprawie. Klub traktuje incydent z najwyższą powagą i dąży do jego pełnego wyjaśnienia. Jednocześnie z całą mocą potępiamy wszelkie formy agresji, na którą nie może być miejsca w sporcie niezależnie od poziomu emocji. Podkreślamy, że uważamy takie działania za nieakceptowalne i szkodliwe. Współpracujemy z policją w celu wyjaśnienia okoliczności tego zajścia i podjęcia kolejnych niezbędnych działań.



Obecnie prowadzimy rozmowy z piłkarzami, po których wspólnie podejmiemy decyzje w kwestii dalszych formalnych kroków. Podjęliśmy także natychmiastowe decyzje mające na celu dodatkowe zwiększenie środków bezpieczeństwa w ramach i wokół klubowych obiektów. Naszym priorytetem jest pełne wyjaśnienie sprawy i zapewnienie wsparcia oraz poczucia bezpieczeństwa wszystkim zawodnikom i pracownikom Klubu.”





Komunikat klubu w sprawie wydarzeń po meczu 18. kolejki ekstraklasy. https://t.co/6Eiky9ylb6 — Legia Warszawa 👑 (@LegiaWarszawa) December 13, 2021

MM, Polsat Sport