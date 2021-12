MŚ piłkarek ręcznych: Zwycięstwo Polek na pożegnanie z turniejem

Polskie piłkarki ręczne wygrały w hiszpańskim Granollers z Czarnogórą 33:28 (16:9) w swoim ostatnim meczu grupy I rundy zasadniczej mistrzostw świata. Biało-czerwone już wcześniej straciły szanse na awans do ćwierćfinału, który zapewniły sobie Francuzki i Rosjanki.

Przed tym spotkaniem Biało-Czerwone miały na swoim koncie trzy porażki i zwycięstwo nad reprezentacją Słowenii. Z kolei Czarnogóra zajmowała ostatnie miejsce w tabeli z kompletem porażek, toteż faworytkami były nasze szczypiornistki.

Reprezentacja Czarnogóry miała swoje "pięć minut" w 2012 roku, kiedy sięgnęła w Londynie po olimpijskie srebro, a kilka miesięcy później stanęła na najwyższym stopniu podium mistrzostw Europy w Serbii. Potem już nie wiodło jej się tak dobrze.

Początek spotkania był bardzo wyrównana i żadna z drużyn nie była w stanie odskoczyć na większy dystans niż dwóch goli. Uczyniły to Polki przy prowadzeniu 8:6. Śmiało można powiedzieć, że był to decydujące fragment tego meczu, ponieważ Biało-Czerwone zdobyły kilka bramek z rzędu, a na tablicy świetlnej widniał wynik 13:6. Do przerwy utrzymała się siedmiobramkowa przewaga (16:9).

Na początku drugiej połowy nasze szczypiornistki powiększyły prowadzenie do 10 goli (20:10) i wydawało się, że będziemy świadkami bardzo wysokiego zwycięstwa Biało-Czerwonych. W końcowej fazie rywalizacji ekipa Czarnogóry potrafiła nieco zmniejszyć dystans - ostatecznie o połowę. Końcowy wynik 33:28 dla Polek, który z uśmiechem na twarzy skończyły zmagania w drugiej fazie grupowej.

Od ćwierćfinałów (14 i 15 grudnia) wszystkie mecze odbywać się będą w Granollers. Półfinały zaplanowano na 17 grudnia, a finał na 19 grudnia o godz. 17.30. Trzy godziny wcześniej rozpocznie się pojedynek o brązowy medal.

Holandia przed dwoma laty w Japonii pokonała w meczu o złoto MŚ Hiszpanię 30:29. W spotkaniu o brązowy medal Rosja okazała się wtedy lepsza od Norwegii 33:28.



Polska - Czarnogóra 33:28 (16:9)

MVP: Adrianna Płaczek

MM, PAP