42-latek pracował w Niecieczy od stycznia 2020 roku. Najpierw doprowadził zespół do gry w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy, a rok później wywalczył bezpośredni awans do elity. Razem z Lewandowskim z Bruk-Bet Termaliki odszedł asystent Krzysztof Kawałko.

ZOBACZ TAKŻE: Legia wydała oświadczenie w sprawie pobicia piłkarzy

Beniaminek z Niecieczy broni się przed spadkiem. Drużyna zajmuje dopiero 16. lokatę w tabeli i wyprzedza tylko Wartę Poznań i Legię Warszawa. Bruk-Bet Termalica ma na swoim koncie serię sześciu meczów bez zwycięstwa. Przypomnijmy, że po rozszerzeniu tabeli rozgrywek do 18 zespołów do Forutna 1. Ligi spadną trzy ekipy.

Na razie nie wiadomo, kto na stałe zastąpi Lewandowskiego. Klub poinformował, że w najbliższym spotkaniu z Wisłą Kraków drużynę poprowadzi Waldemar Piątek - dotychczasowy trener bramkarzy.

Trener Waldemar Piątek, jako trener tymczasowy, poprowadzi zespół @BB_Termalica w piątkowym meczu w Krakowie przeciwko @WislaKrakowSA pic.twitter.com/5Khforax7K — Bruk-Bet Termalica (@BB_Termalica) December 13, 2021

To kolejna zmiana trenera w PKO BP Ekstraklasie. W niedzielę z prowadzenia Legii zrezygnował Marek Gołębiewski. Jego następcą ma zostać Aleksandar Vuković.

mtu, Polsat Sport