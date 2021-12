"Nie można tak sędziować!" Kontrowersja w meczu Jastrzębskiego Węgla w Lidze Mistrzów (WIDEO)

Do sytuacji doszło na początku drugiego seta. Sędzia dopatrzył się dotknięcia siatki i przyznał punkt gospodarzom po obejrzeniu sytuacji. Na powtórkach wyglądało to jednak tak, że siatka ruszała się znacznie wcześniej, niż w momencie, gdy siatkarze Jastrzębskiego Węgla wyskoczyli do bloku.



- Nie można tak sędziować! - przyznał komentujący to spotkanie Damian Dacewicz.

BS, Polsat Sport