Ogłoszono nowy sztab szkoleniowy Legii Warszawa

- Wraz z trenerem Aleksandarem Vukoviciem, do sztabu szkoleniowego pierwszej drużyny Legii Warszawa dołączą asystent trenera Aleksandar Radunović, trener bramkarzy Jan Mucha oraz trener przygotowania fizycznego Piotr Zaręba - poinformowała Legia Warszawa.

Po niedzielnej porażce w Płocku z Wisłą (0:1), już dwunastej w tym sezonie, piłkarze Legii - aktualni mistrzowie kraju - znaleźli się na ostatnim miejscu tabeli ekstraklasy. Wcześniej drużyna odpadła z rozgrywek europejskich. Od października legioniści wygrali trzy z 15 meczów we wszystkich rozgrywkach - dwa z niżej notowanymi rywalami w Fortuna Pucharze Polski i jeden ligowy.

W poniedziałek okazało się, że w środowym zaległym meczu z Zagłębiem Lubin Legię poprowadzi Aleksandar Vuković. 42-letni Serb z polskim paszportem już kilka razy był przez krótszy lub dłuższy czas szkoleniowcem tej drużyny. Ostatni raz został zwolniony we wrześniu 2020 roku, ale do dziś jest "na liście płac" stołecznego klubu. We wtorek trener Vuković przedstawił swój sztab.

Zmiany w sztabie szkoleniowym Legii Warszawa. https://t.co/QG83q5r1g0 — Legia Warszawa 👑 (@LegiaWarszawa) December 14, 2021

A.J., Polsat Sport