W 1/16 finału Pucharu Włoch zmierzą się dwie ekipy z Serie A. Obie drużyny już od jakiegoś czasu nie wygrały w lidze i mecz w rozgrywkach pucharowych będzie dla nich szansą na przełamanie się. Kto wyjdzie z tego starcia zwycięsko? Transmisja TV i stream online z meczu Genoa CFC - US Salernitana w Polsacie Sport News i na Polsat Box Go.

Genoa nie radzi sobie ostatnio najlepiej. Wyniki w minionych tygodniach sprawiły, że po siedemnastu kolejkach "Czerwono-niebiescy" znaleźli się w strefie spadkowej. Zajmują 18. miejsce i mają na swoim koncie dziesięć punktów. Do tej pory ekipa z Genui wygrała tylko jedno spotkanie w Serie A. Seria meczów bez zwycięstwa trwa już od połowy września, kiedy Genoa pokonała Cagliari 3:2. Od tamtego czasu nie jest w stanie wygrać już w czternastu kolejnych meczach.

Sytuacja Salernitany nie jest lepsza od tej, w której są ich najbliżsi rywale. Ekipa z Salerno jest na dnie tabeli Serie A (8 pkt.) i traci do bezpiecznego siedemnastego miejsca cztery punkty. Mimo tego, że Salernitana wygrała w Serie A jedno spotkanie więcej od swoich najbliższych przeciwników, to niewiele pomaga jej pozycji w tabeli. Zespół, którego barw broni legendarny francuski skrzydłowy Franck Ribery już w siedmiu kolejnych spotkaniach nie potrafi zwyciężyć. Co gorsza, sześć z tych potyczek kończyło się porażką podopiecznych Stefano Colantuono.

Jest szansa, że na boisku pojawią się też polskie akcenty. W barwach ekipy z Salerno może wybiec na murawę obrońca Paweł Jaroszyński, który wystąpił już w kliku meczach Serie A w tym sezonie. Z kolei piłkarzem drużyny z Genui jest Aleksander Buksa, który po przenosinach do Włoch tego lata, zagrał jedynie w trzech meczach i czeka na swoje okazję do gry.

W nachodzącym starciu dwie skipy okupujące miejsca w strefie spadkowej Serie A zmierzą się w walce o awans do 1/8 finału Pucharu Włoch. Będzie to szansa dla obu drużyn na przełamanie się i odnotowanie zwycięstwa po dłuższej przerwie od wygrywania. Ostatnie spotkanie pomiędzy tymi klubami zakończyło się zwycięstwem Salernitany 1:0. Czy Genoa zrewanżuje się za tegoroczną porażkę w lidze i awansuje do kolejnej rundy Pucharu Włoch, czy może to Salernitana po raz kolejny wygra i zapewni sobie miejsce w 1/8 finału?

Transmisja TV i stream online z meczu Genoa CFC - US Salernitana w Polsacie Sport News i na Polsat Box Go. Początek o godz. 20:55.

MP, Polsat Sport