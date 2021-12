Katowice będą stolicą europejskich szachów. Gwiazdy zagrają w mistrzostwach Europy!

Tym razem zawodnicy rywalizujący o medale w ME w szachach błyskawicznych oraz w ME w szachach szybkich spotkają się w katowickim Spodku. Na liście zgłoszeń do piątkowych mistrzostw w szachach błyskawicznych jest 532 zawodników reprezentujących 21 krajów. Z kolei w sobotę i niedzielę, gdy odbędą się mistrzostwa w szachach szybkich, w Spodku pojawi się 578 szachistów z 22 krajów. Wśród nich będzie wielu arcymistrzów, m.in. najbardziej znany polski szachista Jan Krzysztof Duda, czy katowiczanin Daniel Sadzikowski.

– Szachy błyskawiczne to zupełnie inny sport, niż szachy klasyczne. Tu liczy się przede wszystkim intuicja, a ja jestem zawodnikiem intuicyjnym – mówi Jan Krzysztof Duda.

– Bardzo się cieszę, że wreszcie uda nam się powalczyć o medale w Katowicach. Dla mnie, jako katowiczanina i zawodnika katowickiego Hetmana jest to szczególnie ważne – dodaje Sadzikowski.

Mistrzostwa Europy w szachach błyskawicznych zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie jedenastu podwójnych rund. Tempo gry pojedynczej partii to trzy minuty plus dwie sekundy za każdy wykonany ruch. Również systemem szwajcarskim na dystansie jedenastu rund zostaną rozegrane mistrzostwa Europy w szachach szybkich. Tempo gry pojedynczej partii to piętnaście minut plus dziesięć sekund za każdy wykonany ruch. W puli nagród w ME w szachach błyskawicznych jest jedenaście tysięcy euro, a w ME w szachach szybkich – dwadzieścia jeden tysięcy euro.

– W tym roku to jest największa otwarta tego typu impreza w Europie. Warto śledzić te mistrzostwa choćby ze względu na Jana Krzysztofa Dudę, który jest wicemistrzem świata w szachach szybkich. Dla kibiców przygotujemy transmisję online – mówi Andrzej Matusiak, prezes Śląskiego Związku Szachowego. Organizację mistrzostw w Katowicach wspierają miasto Katowice, Województwo Śląskie oraz firma Mokate i Fundusz Górnośląski S.A.

Po raz pierwszy mistrzostwa Europy w szachach błyskawicznych w Katowicach odbyły się w 2017 roku i były z pewnością jednym z największych wydarzeń w historii Europejskiej Unii Szachowej. Wypełniona hala Spodek, wspaniała atmosfera i świetna organizacja zawodów sprawiły, że w 2018 roku Katowice otrzymały prawo goszczenia uczestników mistrzostw Europy w szachach błyskawicznych w 2020 i 2021 roku. Do tego doszła także organizacja mistrzostw Europy w szachach szybkich w 2021 roku.

– Katowice w europejskich i światowych szachach znaczą bardzo wiele. Organizacja mistrzostw w 2017 roku do dzisiaj jest pamiętana i wspominana. Szefowie Europejskiej Unii Szachowej wiedzą, że impreza w Katowicach będzie miała godną oprawę i wzorową organizację – dodaje Turlej.

Organizatorzy liczą na dobre wyniki Biało-Czerwonych. Szczególnie na Dudę, który ma świetne wspomnienia ze Spodkiem, bo cztery lata temu w tej hali cieszył się z tytułu wicemistrza Europy.

Na najlepszych zawodników mistrzostw Europy w szachach błyskawicznych oraz mistrzostw Europy w szachach szybkich czekać będą, oczywiście oprócz medali, także nagrody finansowe. Rywalizacja w mistrzostwach Europy w szachach błyskawicznych odbędzie się w piątek – pierwszą rundę zaplanowano na godz. 10, a jedenastą na 18.45. Z kolei w sobotę i niedzielę zawodnicy grać będą w mistrzostwach Europy w szachach szybkich – w sobotę od godz. 9.30 do 19 i w niedzielę od 10 do 17.30.

Dzień przed rozpoczęciem zmagań w mistrzostwach Europy w szachach błyskawicznych w Spodku odbędą się Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół i Przedszkoli w szachach. To olbrzymia impreza, która rokrocznie gromadzi setki młodych ludzi zakochanych w szachach. Dość powiedzieć, że w 2016 roku na starcie stanęło 1506 zawodników, co powoduje, że do dziś jest to największy turniej w historii polskich szachów. Tym razem, z powodu ograniczeń związanych z pandemią, w Spodku będzie mogło zagrać maksymalnie dziewięciuset młodych zawodników.

KN, Informacja prasowa