PE koszykarek: Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin - Tarbes GB. Relacja i wynik na żywo

Dla lubelskich akademiczek jest to szczególne wydarzenie, bo po raz pierwszy w historii klubu i koszykarskich dokonań kobiecych drużyn z regionu występują one w tej rangi kontynentalnej rywalizacji. W drodze do tej fazy play off w rundzie kwalifikacyjnej wyeliminowały one Spartaka Moskwa, a rozgrywki w grupie C z trzema zwycięstwami zakończyły na drugim miejscu premiowanym awansem do grona 32 najlepszych ekip w tegorocznym EuroCup. Bez porażki z tej grupy awansował turecki CBK Mersin Jenisehir Bld, uchodzący zresztą za jednego z głównych faworytów tych rozgrywek.

ZOBACZ TAKŻE: NBA: Warriors wrócili na samodzielne prowadzenie

Wśród najlepszych zawodniczek przodujących po fazie grupowej w kategorii asyst jako trzecia sklasyfikowana jest rozgrywająca Pszczółki, Serbka Aleksndra Stanacev - 7,1, a liderką "asystentek" jest Weronika Gajda z BC Polkowice - 8 asyst przed Olgą Dubroviną z ukraińskiego Prometeja Kamianske. Godnym podkreślenia jest fakt, iż decydujące spotkanie z białoruskim Horizontem w Mińsku lublinianki wygrały 70:61 występując w siedmioosobowym zaledwie składzie i bez Krzysztofa Szewczyka na trenerskiej ławce, co spowodowane było kilkoma pozytywnymi wynikami testu na obecność koronawirusa oraz kontuzjami. Grupowe rezultaty stanowiły podstawę klasyfikowania zespołów i ustawiania par (1-32, 2-31...). Pszczółce sklasyfikowanej na 21. miejscu przypadł przeciwnik z pozycji 12. Francuski Tarbes GB też uplasował się na drugim miejscu w swojej grupie L, ale na koncie miał aż pięć zwycięstw, tyle samo co lider Villeneuve d'Ascq LM, także z Francji. Bez szans w rywalizacji z nimi były czeskie KP Brno i Haukar z Islandii. Aktualnie w lidze francuskiej przeciwniczkom lublinianek nie wiedzie się najlepiej, bo po dziewięciu kolejkach z zaledwie jedną wygraną zajmują ostatnie miejsce, ale jak podkreśla szkoleniowiec Pszczółki Polski Cukier AZS UMCS liga francuska jest uważana za jedną z najsilniejszych, jeśli nie za najsilniejszą na Starym Kontynencie. "Tarbes to mocny fizycznie zespół, dużo akcji rozgrywający tyłem do kosza. Uważam jednak, że zwłaszcza na własnym parkiecie jesteśmy w stanie nawiązać z nim walkę. Do tego dwumeczu przystępujemy z chęcią dalszego awansu, a nasze szanse oceniam pół na pół. W niedzielę przegraliśmy po dogrywce drugi mecz w tegorocznych rozgrywkach naszej ligi, ale ostatnie przypadłości zdrowotne i częstotliwość rozgrywania spotkań związanych z długimi podróżami musiały się odbić na chwilowej słabszej dyspozycji. Teraz trenujemy w pełnym składzie i jeszcze tylko bez wracającej po kontuzji Martiny Fassiny grać będziemy z ekipą z Francji" - mówi trener Szewczyk. Pierwsze spotkanie 1/16 finału Pucharu Europy koszykarek: Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin - Tarbes GB rozegrane zostanie w hali im. Zdzisława Niedzieli w Lublinie w środę o godz. 19. Rewanż tydzień później we Francji. Relacja i wynik na żywo meczu Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin - Tarbes GB na Polsatsport.pl. Początek o 19:00.

mtu, PAP