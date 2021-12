Legia Warszawa rozbiła na własnym boisku Zagłębie Lubin 4:0. Był to pierwszy mecz po powrocie Aleksandara Vukovicia do ekipy z Warszawy. Tym samym "Wojskowi" przerwali serię trzech porażek i wydostali się ze strefy spadkowej.

Legia otworzyła wynik spotkania w 26. minucie. Bramkę zdobył Rafael Lopes. Portugalczyk wykorzystał dobre podanie Mateusza Slisza. Zagłębie miało szansę, by doprowadzić do wyrównania. Dobrą interwencją popisał się jednak Artur Boruc, który obronił mocny strzał rywali. Po chwili piłkarze klubu ze stolicy Polski powiększyli swoje prowadzenie. Yuri Ribeiro dośrodkował w pole karne gości, a Lopes skierował piłkę do siatki ekipy z Lubina.

Po przerwie na listę strzelców wpisał się Tomas Pekhart. Tym razem celnym podaniem popisał się Josue. Piłka po jego dośrodkowaniu minęła bramkarza Zagłębia, a akcję pewnie wykończył napastnik stołecznego klubu. To nie było ostatnie słowo Legii w tym meczu. W 53. minucie czwartą bramkę zdobył Mateusz Hołownia. Był to jego pierwszy gol w tym sezonie.

Chwilę później doszło do kuriozalnej sytuacji w polu karnym gospodarzy. W jednej akcji piłkarze Zagłębia trzy razy trafili w słupek bramki Boruca. Po tej akcji lubinianie nie byli już w stanie stworzyć wielu groźnych akcji. Ekipa z Warszawy większość czasu nakładała wysoki pressing na przeciwników. Dzięki temu mogła stawiać warunki na murawie.

Legia Warszawa - KGHM Zagłębie Lubin 4:0 (2:0)

Bramki: Rafael Lopes 26, 39, Tomas Pekhart 50, Mateusz Hołownia 53

Legia Warszawa: Artur Boruc - Maik Nawrocki, Mateusz Wieteska, Mateusz Hołownia - Mattias Johansson (57. Lirim Kastrati), Bartosz Slisz, Bartłomiej Ciepiela (52. Andre Martins), Josue (71. Jurgen Celhaka), Yuri Ribeiro - Tomas Pekhart (71. Ernest Muci), Rafael Lopes (57. Szymon Włodarczyk).

KGHM Zagłębie Lubin: Dominik Hładun - Aleksandar Pantic, Lorenco Simic (67. Kacper Lepczyński), Kamil Kruk - Kacper Chodyna (67. Jakub Wójcicki), Łukasz Poręba (33. Daniel Dudziński), Łukasz Łakomy (67. Karol Podliński), Jakub Żubrowski (81. Ilja Żygulow), Adam Ratajczyk - Patryk Szysz, Sasa Zivec.

Żółte kartki: Bartłomiej Ciepiela, Tomas Pekhart.

Sędzia: Łukasz Kuźma (Białystok). Widzów: ok. 7000.

AA, Polsat Sport