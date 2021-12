Zawodnicy klubu z Belgradu mogą zaliczyć swoje dotychczasowe występy podczas Pucharu Europy za udane. Dali radę zwyciężyć w pięciu z sześciu spotkań. Lepsza od nich okazała się tylko ekipa BC MoraBanc Andorra. Dzięki swoim dobrym wynikom koszykarze ze stolicy Serbii plasują się teraz w czołówce grupy A.

WKS Śląsk Wrocław do tej pory wygrał tylko jedno spotkanie w tej edycji europejskiego pucharu. Wrocławianie pokonali drużynę Hamburg Towers. Przez to ekipa z Polski musi walczyć o awans do kolejnej rundy rywalizacji. Kibice drużyny ze Śląska mają nadzieję, że ich ulubieńcy pokażą się z dobrej strony podczas nadchodzącego starcia.

Poprzedni mecz KK Partizan Belgrad - WKS Śląsk Wrocław zakończył się triumfem zespołu z Wrocławia.

Relacja i wynik na żywo meczu KK Partizan Belgrad - WKS Śląsk Wrocław na Polsatsport.pl. Początek od godziny 20:30.

AA, Polsat Sport