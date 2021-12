W meczu o awans do 1/8 finału Pucharu Włoch Fiorentina zmierzy się z Benevento. "Viola" podejmie rywala z niższego poziomu rozgrywkowego i biorąc pod uwagę jej ostatnią formę, to właśnie Fiorentina będzie zdecydowanym faworytem w nadchodzącym starciu. Transmisja TV i stream online z meczu Fiorentina - Benevento w Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go.