W pierwszym meczu w roli trenera Legii od września 2020 roku Aleksandar Vuković mógł cieszyć się ze zwycięstwa i zrobił pierwszy krok w stronę wyprowadzenia broniącego tytułu klubu z chaosu.

- Ta drużyna potrzebuje znacznie więcej niż jednego zwycięstwa, ale od czegoś trzeba zacząć. Wielkie brawa za to, że udało się przełamać niemoc z ostatnich kilku spotkań i pokazać coś pozytywnego - zaznaczył Vuković.

Przed środowym wieczorem warszawianie byli na ostatnim miejscu w tabeli, a do tego muszą zmagać się z konsekwencjami ataku pseudokibiców na autokar drużyny, w czasie którego kilku zawodników ucierpiało. Azera Mahira Emrelego i Brazylijczyka Luquinhasa zabrakło w środę w składzie stołecznego zespołu.

- Zdaję sobie sprawę, że to wszystko jest dalekie od poziomu, którego byśmy chcieli w Legii, ale biorąc pod uwagę, w jakiej sytuacji byliśmy przed tym meczem, każde zwycięstwo - nawet mniej okazałe i w gorszym stylu - przyjąłbym i by mnie ucieszyło. To nie jest proste, kiedy czujesz, że wszyscy są na ciebie delikatnie mówiąc źli, ty też z siebie nie jesteś zadowolony i coś chcesz zmienić - podkreślił "Vuko" na pomeczowej konferencji prasowej.

Vuković rozpoczął pracę w poniedziałek, dzień po tym, jak do dymisji podał się dotychczasowy szkoleniowiec Marek Gołębiewski, który z kolei zastąpił 25 października zwolnionego Czesława Michniewicza.

- Duże brawa dla chłopaków, że pokazali serce, charakter. Dali sygnał, że zrobią wszystko, żeby wyjść z sytuacji, w której są - zauważył trener zespołu z Łazienkowskiej 3.

Legia powiększyła dorobek do 15 punktów i ma jeszcze jeden mecz zaległy. Zajmuje 15. pozycję, ale sklasyfikowane za nią ekipy Warty Poznań i Górnika Łęczna mają tyle samo. Tabelę zamyka Bruk-Bet Termalica Nieciecza - 12 pkt i również o jeden mecz rozegrany mniej. Zagłębie zgromadziło 20 i jest na 14. miejscu.

