Liga Narodów: Podział na grupy i terminy meczów

Dywizje A, B i C składają się 16 drużyn, tworzących cztery grupy czterozespołowe, a teoretycznie najsłabsza dywizja D – z siedmiu (jedna grupa czterozespołowa i jedna trzyzespołowa). Pomiędzy poszczególnymi dywizjami obowiązują zasady awansów i spadków.

Zobacz także: Rywale reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Wyniki losowania

Cztery kolejki fazy grupowej zostaną rozegrane w czerwcu, dwie pozostałe – we wrześniu 2022 roku. Najlepsze ekipy z pierwszych miejsc dywizji A będą walczyć o końcowy triumf w turnieju Final Four, zaplanowanym na czerwiec 2023 roku.

🏆 2022/23 Nations League draw ✅



Most exciting group is ____ 🤩#NationsLeague pic.twitter.com/BT5F3scKPM — UEFA Nations League (@EURO2024) December 16, 2021

W "grupie śmierci" znaleźli się finaliści ostatnich mistrzostw Europy – Włosi i Anglicy oraz Niemcy i Węgrzy.

Podział na grupy trzeciej edycji Ligi Narodów:

grupa A1: Francja, Dania, Chorwacja, Austria

grupa A2: Hiszpania, Portugalia, Szwajcaria, Czechy

grupa A3: Włochy, Niemcy, Anglia, Węgry

grupa A4: Belgia, Holandia, Polska, Walia.

grupa B1: Ukraina, Szkocja, Irlandia, Armenia

grupa B2: Islandia, Rosja, Izrael, Albania

grupa B3: Bośnia i Hercegowina, Finlandia, Rumunia, Czarnogóra

grupa B4: Szwecja, Norwegia, Serbia, Słowenia.

grupa C1: Turcja, Luksemburg, Litwa, Wyspy Owcze

grupa C2: Irlandia Północna, Grecja, Kosowo, Cypr/Estonia*

grupa C3: Słowacja, Białoruś, Azerbejdżan, Kazachstan/Mołdawia*

grupa C4: Bułgaria, Macedonia Północna, Gruzja, Gibraltar

grupa D1: Łotwa, Andora, Liechtenstein, Kazachstan/Mołdawia*

grupa D2: San Marino, Malta, Cypr/Estonia*

* w marcu odbędą się mecze barażowe; ich zwycięzcy trafią do Dywizji C, a przegrani do Dywizji D

Terminy meczów:

2–14 czerwca 2022: kolejki 1–4 fazy grupowej

22–27 września 2022: kolejki 5–6 fazy grupowej

14–15 czerwca 2023: półfinały

18 czerwca 2023: mecz o 3. miejsce i finał.

RM, PAP