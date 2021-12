Media: Real Madryt jest bierny w sprawie hitowego transferu

Już od dawna słyszy się, że Real Madryt jest zainteresowany sprowadzeniem do swojego zespołu Erligna Haaland. Mimo to, jak zaznacza "Marca", drużyna ze stolicy Hiszpanii jest na razie biernym widzem podczas licytacji o Norwega.

Haaland jest obecnie jednym z bardziej rozchwytywanych piłkarzy na świecie. Jego agent Mino Raiola twierdzi, że usługami napastnika Borussii Dortmund zainteresowane są takie zespoły jak: FC Barcelona, PSG czy Manchester City. Ostatnio doszło nawet do spotkania agenta reprezentanta Norwegii z przedstawicielami katalońskiej drużyny. Nie podano jeszcze oficjalnych skutków tej rozmowy.

ZOBACZ TAKŻE: Real Madryt rozważa powrót Cristiano Ronaldo, któremu nie podoba się koncepcja Ralfa Rangnicka

Wiadomo, że Florentino Perez również chciałby pozyskać Haalanda. Mimo to, Real na razie nie angażuje się w publiczną licytację o gwiazdę Borussii Dortmund.

Jak podaje "Marca" madrytczycy mają nadzieję na ściągnięcie do swojego zespołu innej młodej gwiazdy. Chodzi o Kyliana Mbappe. Napastnik PSG miałby dołączyć do ekipy "Królewskich" już po tym sezonie. Przez to nie wiadomo, czy drużynę "Los Blancos" byłoby stać na jeszcze jeden duży transfer.

Kolejnym problemem może okazać się obecny skład drużyny ze stolicy Hiszpanii. Jedną z kluczowych postaci w zespole nadal jest Karim Benzema. Francuz w tym sezonie strzelił już 13 goli na poziomie La Liga i zanotował siedem asyst. Nie wiadomo zatem, czy "Królewscy" będą chcieli pozyskać kolejnego silnego napastnika.

Jak na razie Real nie angażuje się w ściągnięcie Haalanda tak bardzo, jak robi to np. FC Barcelona. Mimo to nie można skreślać możliwości takiego transferu.

AA, Polsat Sport