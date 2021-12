Hit w Rzeszowie! Terminarz i plan transmisji meczów 12. kolejki PlusLigi

Piątkowe spotkanie PGE Skra Bełchatów – GKS Katowice rozpocznie rywalizację w dwunastej kolejce. Bełchatowianie w dotychczasowych meczach zgromadzili 21 punktów (7 zwycięstw – 4 porażki) i zajmują piąte miejsce w tabeli. W poprzedniej kolejce stoczyli pasjonującą walkę z Aluron CMC Wartą Zawiercie, przegrywając na wyjeździe 2:3 (24:26 w tie-breaku!). GKS Katowice zajmuje jedenaste miejsce z dorobkiem 11 punktów (mecze 4–7). Trzy ostatnie mecze to porażki z wyżej notowanymi rywalami, w poprzedniej kolejce 2:3 z Projektem Warszawa.

Niezwykle interesująco zapowiada się starcie Asseco Resovia – Aluron CMC Warta Zawiercie. Obie ekipy dobrze zaprezentowały się w poprzedniej kolejce, przełamując się po wcześniejszych porażkach. Rzeszowianie pewnie pokonali na wyjeździe MKS Ślepsk Malow Suwałki 3:0. Jurajscy Rycerze ograli u siebie po niezwykle zaciętym boju PGE Skrę. W tabeli wyższą lokatę zajmuje ekipa z Zawiercia. Wygrała 8 z 11 meczów, ma na koncie 21 punktów, co daje czwarte miejsce. Asseco Resovia jest trzy pozycje niżej, ze stratą pięciu punktów do najbliższego rywala. Czy po tym spotkaniu zmniejszy punktowy dystans, czy też zawiercianie jeszcze go powiększą?

Nie trudno wskazać faworyta w konfrontacji Jastrzębski Węgiel – Cerrad Enea Czarni Radom. Mistrzowie Polski są wiceliderem tabeli, mają na koncie 29 punktów (mecze 9–3), a w ostatnim ligowym meczu pewnie wygrali w trzech setach w Lubinie. Mają też za sobą udaną wyprawę do Belgii, gdzie w spotkaniu Ligi Mistrzów pokonali 3:0 Knack Roeselare. Cerrad Enea Czarni pokonali w poprzedniej kolejce 3:1 outsidera z Nysy. Wygrali 4 z 11 dotychczas rozegranych spotkań, mają na koncie 11 punktów, co daje 12 pozycję w tabeli.

Projekt Warszawa – Indykpol AZS Olsztyn to pierwsze z niedzielnych spotkań. Siatkarze ze stolicy będą chcieli zrehabilitować się za niedawną porażkę 1:3 z Ziraat Bankasi Ankara na Torwarze w Lidze Mistrzów. W poprzedniej kolejce wygrali wyjazdowe starcie z GKS Katowice 3:2. Mają na koncie 26 punktów (mecze 9–3), co daje trzecią pozycję w tabeli. W Olsztynie nastroje zmienne. Po serii siedmiu zwycięstw, nastąpiły dwie porażki 0:3 (z Jastrzębskim Węglem i ZAKSĄ), po meczach bez historii. Sporo emocji przyniosły natomiast zawirowania na ławce trenerskiej w tym klubie. Indykpol AZS wciąż plasuje się wysoko w tabeli, zajmuje szóste miejsce (20 punktów, mecze 7–4), z małą stratą do czwartej lokaty.

Mecz Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Cuprum Lubin ma zdecydowanego faworyta. Każdy inny rezultat niż zwycięstwo ZAKSY za trzy punkty będzie sporą sensacją. Sześć ostatnich spotkań ligowych ZAKSA wygrała bez straty seta, ostatnio pewnie pokonała u siebie Indykpol AZS. Jest liderem z bilansem meczów 12–0 i 34 punktami na koncie. W miniony wtorek odniosła natomiast ważne zwycięstwo na wyjeździe z Lokomotiwem Nowosybirsk (3:1) w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Rywalem kędzierzynian będzie dziesiąta w tabeli ekipa Cuprum. Lubinianie wywalczyli 12 punktów i wygrali 3 z 11 meczów. W ostatniej kolejce przegrali u siebie 0:3 z Jastrzębskim Węglem.

Starcie Trefl Gdańsk – MKS Ślepsk Malow Suwałki również zaplanowano na niedzielę. Gdyby ten mecz odbył się kilka tygodni wcześniej, można by mówić o rywalizacji dwóch największych rozczarowań początku sezonu. Ostatnie spotkania przyniosły jednak renesans formy siatkarzy Trefla, który po 3:0 ograli Asseco Resovię na Podpromiu i LUK Lublin u siebie. Z dorobkiem 13 punktów zajmują dziewiątą pozycję w tabeli (4 zwycięstwa – 7 porażek). Ślepsk to przedostatnia drużyna w ligowej stawce, ma na koncie 6 punktów (mecze 2–9). Pięć ostatnich spotkań to pięć porażek, w tym cztery razy po 0:3 i zaledwie jeden ugrany set – w starciu z Projektem. Poprzednia kolejka przyniosła porażkę 0:3 u siebie z Asseco Resovią.

Dwunastą kolejkę zakończy spotkanie LUK Lublin – Stal Nysa. Beniaminek obecnego sezonu zmierzy się z beniaminkiem poprzedniego. W zdecydowanie lepszej sytuacji jest teraz plusligowy nowicjusz z Lublina, który odniósł pięć zwycięstw w jedenastu meczach i uzbierał 14 punktów. Po serii dobrych spotkań, w poprzedniej kolejce siatkarze LUK przegrali jednak 0:3 z Treflem. Stal zamyka tabelę z mizernym dorobkiem 3 punktów i fatalnym bilansem meczów (0–12). Ostatnia seria spotkań przyniosła wyjazdową porażkę 1:3 z Cerrad Enea Czarnymi Radom. Jeśli nysanie nie przełamią się w Lublinie, pierwszą rundę fazy zasadniczej zakończą bez zwycięstwa.

To będzie ostatnia pełna seria spotkań w tym roku kalendarzowym. Przed siatkarzami jeszcze rywalizacja w 1/16 finału Pucharu Polski, którą zaplanowano od poniedziałku do środy (20–22 grudnia). Między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem mają się natomiast odbyć trzy mecze 13. kolejki PlusLigi: LUK Lublin – Aluron CMC Warta Zawiercie (29 grudnia), Cuprum Lubin – Asseco Resovia i Cerrad Enea Czarni Radom – PGE Skra Bełchatów (30 grudnia).

Terminarz i plan transmisji meczów 12. kolejki PlusLigi:

2021-12-17: PGE Skra Bełchatów – GKS Katowice (piątek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2021-12-18: Asseco Resovia – Aluron CMC Warta Zawiercie (sobota, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport)

2021-12-18: Jastrzębski Węgiel – Cerrad Enea Czarni Radom (sobota, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2021-12-19: Projekt Warszawa – Indykpol AZS Olsztyn (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport)

2021-12-19: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Cuprum Lubin (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2021-12-19: Trefl Gdańsk – MKS Ślepsk Malow Suwałki (niedziela, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2021-12-20: LUK Lublin – Stal Nysa (poniedziałek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport).

RM, Polsat Sport