Bundesliga: Rekord Roberta Lewandowskiego! Bayern rozbił Wolfsburg

Bayern szybko wyszedł na prowadzenie za sprawą trafienia Thomasa Mullera. Do przerwy mistrzowie Niemiec nie zdołali podwyższyć prowadzenia, ale na dobre rozkręcili się w drugiej połowie. Gole strzelali kolejno Dayot Upamecano, Leroy Sane i Lewandowski. Spotkanie zakończyło się wynikiem 4:0 i Bayern umocnił się na prowadzeniu w Bundeslidze.



Dla Lewandowskiego był to 43. gol w tym roku w Bundeslidze. Pobił tym samym legendarny rekord Gerda Mullera. Imponująco wygląda również dorobek Lewandowskiego, jeśli chodzi o liczbę goli we wszystkich rozgrywkach w 2021 roku - 69 trafień.



Bayern Monachium - VfL Wolfsburg 4:0 (1:0)

Bramki: Muller 7, Upamecano 57, Sane 59, Lewandowski 88

BS, Polsat Sport