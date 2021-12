Anwil Włocławek i HydroTruck Radom przegrały w ostatniej kolejce Energa Basket Ligi, więc teraz pora na powrót na zwycięską ścieżkę! Której drużynie to się uda? Transmisja w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go.

Włocławianie w weekend grali w Stargardzie, ale to PGE Spójnia świetnie wykorzystała swoje wzmocnienia i wygrała ostatecznie 95:87. HydroTruck z kolei w końcu cieszył się z otwarcia nowej hali. Zespół nie mógł być jednak zadowolony z wyniku spotkania. Mimo że to samego końca był w grze, to WKS Śląsk zwyciężył 67:64.

Ziga Dimec - mistrz Europy ze Słowenią już w swoim drugim spotkaniu w Energa Basket Lidze pokazał, że może być czołowym środkowym całych rozgrywek. Doskonale wie jak korzystać ze swoich rozmiarów (211 cm wzrostu) i doświadczenia w polu trzech sekund. Teraz jego rywalem będzie przede wszystkim Danilo Ostojić. Filip Kraljević ostatnio narzekał na kontuzję i jego występ nie jest pewny.

Do HydroTrucka dołączył niedawno Ahmed Hill, dla którego jest to pierwszy klub w Europie. Warto będzie obserwować jego rywalizację głównie z Jonahem Mathewsem - Amerykanin dobrze czuje się na poziomie EBL i potrafi zdobywać punkty seryjnie. Ciekawe też jak Anthony Ireland (który u trenera Mihailo Uvalina gra bardzo dużo) poradzi sobie z Kamilem Łączyńskim.

Transmisja spotkania Anwil Włocławek - HydroTruck Radom w piątek od 17:30 w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go.

plk.pl