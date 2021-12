EIHC Christmas Cup: Polscy hokeiści wygrali z Węgrami

Polscy hokeiści pokonali Węgrów 3:2 w swoim drugim meczu rozgrywanego w Bytomiu towarzyskiego turnieju EIHC Christmas Cup. We wcześniejszym piątkowym spotkaniu turnieju Francja wygrała z Ukrainą 2:1. Polacy zaczęli zawody od czwartkowej porażki z Francją 2:3, a w sobotę na zakończenie zagrają z Ukrainą.

Gospodarze potrafili wykorzystać grę w przewadze w pierwszej tercji i wyjść na prowadzenie po trafieniu Łukasza Nalewajki. Inaczej niż w spotkaniu z Francuzami nie dali sobie strzelić bramki w osłabieniu i po 20 minutach prowadzili 1:0.



Po przerwie goście nadal „łapali” kary, co rywale skrupulatnie dwukrotnie wykorzystali, ku nieskrywanej radości kibiców zgromadzonych na trybunach bytomskiego lodowiska.

Nawet przy wyrównanych siłach na lodzie częściej nacierali biało-czerwoni, jednak Węgrzy w 38. minucie wyprowadzili „zabójczą” kontrę, zakończoną mocnym, precyzyjnym strzałem Martina Sagiego.

Goście ruszyli do bardziej zdecydowanych ataków w trzeciej części spotkania. Kilka razy pod bramką Kamila Lewartowskiego było groźnie, wreszcie polski golkiper skapitulował po błędzie Polaków we własnej tercji i stracie krążka.W ostatniej minucie Węgrzy grali bez bramkarza, jednak nie zdołali doprowadzić do dogrywki.

W drugim dniu turnieju EIHC Christmas Cup Biało-Czerwoni wygrali z reprezentacją Węgier 3:2✌️ Bramki dla naszej reprezentacji zdobyli bracia Radosław i Łukasz Nalewajka oraz Radosław Sawicki. W sobotę w @umbytom Polacy zmierzą się z Ukrainą🇵🇱🆚🇺🇦 Mecz rozpocznie się o godz. 17:30 pic.twitter.com/YcrVcVNorB — PZHL - PIHF (@PZHL) December 17, 2021

Docelową imprezą sezonu dla biało-czerwonych będą dwukrotnie (2020 i 2021) przekładane z powodu pandemii COVID-19 MŚ Dywizji 1B, które mają się odbyć w katowickim Spodku w dniach 25 kwietnia - 1 maja 2022. Oprócz Polski zagrają tam Estonia, Japonia, Litwa, Serbia i Ukraina.

Polska – Węgry 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Bramki: 1:0 Łukasz Nalewajka (15), 2:0 Radosław Sawicki (27), 3:0 Radosław Nalewajka (33), 3:1 Martin Sagi (38), 3:2 Martin Sagi (54).

Kary: Polska – 8 minut; Węgry – 14 minut.

Widzów: 700.

RM, PAP