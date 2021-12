Leszek Ojrzyński został trenerem Korony Kielce - poinformował klub z Fortuna 1 Ligi. Dla doświadczonego szkoleniowca to powrót do Kielc po ośmiu latach.

O możliwym powrocie Ojrzyńskiego do Kielc mówiło się od dłuższego czasu. Mówiło się też o ewentualnej pracy trenera... w Legii Warszawa. Ostatecznie mistrzowie Polski postawili na powrót Aleksandara Vukovicia, a Ojrzyński wrócił do Korony. Z nowym-starym klubem związał się umową do 2023 roku.

Ojrzyński, który w Kielcach zastąpił zwolnionego Dominika Nowaka, w Koronie pracował w latach 2011-2013. Następnie prowadził między innymi Górnika Zabrze, Arkę Gdynia czy Wisłę Płock. Ostatnio pracował w Stali Mielec.

Korona po 20 kolejkach Fortuna 1 Ligi zajmuje trzecie miejsce w tabeli - gwarantujące grę w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy.

BS, Polsat Sport