Steve Lennon pokonał Krzysztofa Ratajskiego 3:1 w 2. rundzie mistrzostw świata PDC. Tym samym Polak nie powtórzy wyniku sprzed roku, kiedy to dotarł do ćwierćfinału.

Ratajski był rozstawiony z numerem "12" i oczywiście to on rozpoczął mecz drugiej rundy jako faworyt. Jego przeciwnik był jednak lepiej dysponowany od samego początku, tyle że miał olbrzymie problemy z podwójnymi. Nie przełożyło się to jednak na wynik, gdyż to właśnie Irlandczyk sięgnął po pierwszą partię.

Zobacz także: Babilon Boxing Show w Radomiu. Gdzie obejrzeć?

W drugim secie wydawało się, że Ratajski wszedł na swój optymalny poziom. Wygrał trzy legi z rzędu, tym samym wyrównując stan meczu na 1:1. Niestety, Lennon odpowiedział tym samym w partii nr 3. Polak musiał więc walczyć o życie w czwartym secie. Zaczął fatalnie, bo od przegranego lega przy własnym liczniku. To okazało się kluczowe. Był bardzo nieregularny, dzięki czemu Lennon mógł nawet popełniać błędy przy podwójnych, co też czynił. Warto zaznaczyć, że zakończył spotkanie ze skutecznością 22,5%. To nie miało jednak większego znaczenia. Irlandczyk wygrał 3:1 i sensacyjnie wyeliminował Ratajskiego z mistrzostw świata.

Polak jest pierwszym rozstawionym zawodnikiem, który pożegnał się z turniejem. Rywalem Lennona w kolejnej fazie mistrzostw świata będzie Mervyn King lub Ryan Joyce.

Na poprzednich mistrzostwach świata Ratajski doszedł aż do ćwierćfinału, eliminując po drodze m.in. Simona Whitlocka oraz Gabriela Clemensa. W 1/4 finału lepszy okazał się Stephen Bunting.

Tytułu broni Gerwyn Price.



Wynik meczu:



Krzysztof Ratajski (12) - Steve Lennon 1:3

Statystyki:

Rzuty za 180 - 4:6

Rzuty powyżej 140 - 14:18

Rzuty powyżej 100 - 27:34

Wyzerowania: 6/15 (40%) - 9/40 (22,5%)

Najwyższe wyzerowanie - 132:56

Średnia - 94,39: 91,34

jb, Polsat Sport