Neymar podpisał nowy kontrakt. Brazylijczyk wystąpi na... Facebooku

Neymar już wcześniej streamował. Występował na platformie Twitch. Udało mu się tam uzbierać kilkutysięczną widownię. Gwiazdor PSG podczas swoich streamów rywalizował w takich grach jak: Counter-Strike: Global Offensive, Fortinte oraz Call of Duty. Mimo to Neymar nie może już prowadzić transmisji na platformie Twitch. Zostało mu to uniemożliwione po tym, jak ujawnił prywatny numer telefonu jednego ze swoich kolegów z szatni reprezentacji Brazylii.

Teraz były zawodnik FC Barcelona poinformował, że podpisał kontrakt z firmą Facebook Gaming.

- Wiecie, że jedną z moich ulubionych rzeczy, jest granie w gry komputerowe i streamowanie ich. Teraz to już oficjalne! Jestem kolejnym członkiem Facebook Gaming - powiedział Neymar w filmiku opublikowanym na jego koncie na Instagramie.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Brazylijczyk w tym sezonie zagrał w dziesięciu meczach Ligue 1, w których strzelił trzy gole i zdobył tyle samo asyst. Obecnie 29-latek jest kontuzjowany i nie jest znana data jego powrotu na murawę.

AA, Polsat Sport