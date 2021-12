Kolejne pożegnanie w olsztyńskim klubie! Niedawno z "Akademikami" rozstał się trener Marco Bonitta, a w piątek klub wystosował oświadczenie, w którym poinformował o rozwiązaniu kontraktu za porozumieniem stron z Meisamem Salehim.

Irański przyjmujący dołączył do olsztyńskiej drużyny na początku tego sezonu i jak podkreśla prezes klubu - przyjechał do Polski z kontuzją.

– Meisam Salehi jest bardzo dobrym siatkarzem, z którym wiązaliśmy duże nadzieje – powiedział Tomasz Jankowski, Prezes Zarządu Piłki Siatkowej AZS UWM SA w Olsztynie. – Do Olsztyna przyjechał już jednak z problemami zdrowotnymi. Staraliśmy się je rozwiązać, lecz w ostatnich tygodniach zawodnik nie mógł normalnie trenować, nie mówiąc już o występach w rozgrywkach PlusLigi. Podjęliśmy decyzję o wyjeździe do Włoch, na konsultacje do kliniki prof. Porcelliniego. Meisam był także w Łodzi u lekarza reprezentacji Polski (dr Sokal – red.), a także w Warszawie, u bardzo dobrego specjalisty. Po konsultacjach próbowaliśmy namówić zawodnika, aby spróbował podjąć leczenie, które spowodowałoby, że pod koniec lutego byłby zdolny do gry. Meisam stwierdził jednak, że niezależnie od powodzenia przedstawionej mu koncepcji, będzie zmuszony poddać się operacji. Poprosił nas, aby odbyła się ona znacznie wcześniej. Dlatego podjęliśmy decyzję, że zawodnik uda się na operację barku do kliniki prof. Porcelliniego już teraz.

Przed Salehim niezwykle trudna rehabilitacja, a obie strony zdecydowały się na rozwiązanie kontraktu i podeszły do sytuacji bardzo racjonalnie, zwłaszcza w przypadku zawodnika, który sam poprosił o rozwiązanie umowy będąc niezdolnym do gry.

– Zawodnika po operacji czeka sześciomiesięczna rehabilitacja. Mam nadzieję, że po tym czasie, będzie on zdolny do gry. Istnieje jednak ryzyko, że rehabilitacja może przebiec nie tak, jak wszyscy by chcieli. Meisam powiedział, że chce być fair w stosunku do klubu i ze względu na różnego rodzaju ryzyka, najlepszą możliwością będzie rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Zastanawialiśmy się również nad rozwiązaniem, określającym pewną datą, tj. czerwiec bądź lipiec, po której moglibyśmy stwierdzić, czy zawodnik jest zdolny do gry czy też nie, a co za tym idzie, umowa byłaby ważna bądź nie. Prawda jest jednak taka, że na początku czerwca i lipca, na rynku transferowym nie będzie już wolnych, bardzo dobrych zawodników. Stąd wspólna decyzja o rozwiązaniu kontraktu za porozumieniem stron - dodał Jankowski.

Indykpol AZS Olsztyn zajmuje szóste miejsce w tabeli PlusLigi. W najbliższej kolejce zmierzy się na wyjeździe z aktualnie trzecim w lidze Projektem Warszawa. Spotkanie odbędzie się w niedzielę 19 grudnia o godz. 14:45 i będzie transmitowane w Polsacie Sport.

PI, Polsat Sport