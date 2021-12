Tauron Liga: Developres wygrał w Kaliszu

W pierwszym meczu 13. kolejki Tauron Ligi siatkarki Energa MKS Kalisz przegrały z Developresem Bella Dolina Rzeszów 1:3. Podopieczne trenera Stephana Antigi wygrały dwunaste spotkanie w sezonie i wskoczyły na pierwsze miejsce w tabeli. Pozostaną na nim przynajmniej do niedzieli, gdy Grupa Azoty Chemik Police zagra w Bielsku-Białej.

W dwóch pierwszych setach tej konfrontacji gospodynie nie były w stanie nawiązać wyrównanej walki z rzeszowiankami (17:25, 18:25). W trzeciej były jednak górą, wygrywając po zaciętej końcówce granej na przewagi 27:25. Set numer cztery to znów dominacja faworyzowanych siatkarek Developresu, które szybko wypracowały sobie znaczącą przewagę i pewnie wygrały (14:25).

Najwięcej punktów: Aleksandra Dudek (14), Monika Gałkowska (12) –Energa MKS; Kara Bajema (21), Bruna Honorio Marques (16), Anna Stencel (16), Ann Kalandadze (10) – Developres. Dominacja rzeszowianek w bloku (7–17). MVP: Anna Stencel (7/12 = 58% skuteczności w ataku + 4 asy serwisowe + 5 bloków).

Energa MKS Kalisz – Developres Bella Dolina Rzeszów 1:3 (17:25, 18:25, 27:25, 14:25)

Energa MKS: Karolina Drużkowska, Aleksandra Dudek, Natalia Gajewska, Monika Gałkowska, Justyna Łukasik, Emilia Mucha – Oliwia Bałuk (libero) oraz Sylwia Kucharska, Oriana Miechowicz, Kinga Wysokińska (libero), Ewelina Żurowska.

Developres Bella Dolina: Kara Bajema, Magdalena Jurczyk, Ana Kalandadze, Bruna Honorio Marques, Anna Stencel, Katarzyna Wenerska – Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Julia Bińczycka, Jelena Blagojevic, Daria Przybyła (libero), Izabella Rapacz, Dominika Witowska.

Wyniki i terminarz meczów 13. kolejki Tauron Ligi:

2021-12-17: Energa MKS Kalisz – Developres Bella Dolina Rzeszów 1:3 (17:25, 18:25, 27:25, 14:25)

2021-12-18: Grot Budowlani Łódź – #VolleyWrocław (sobota, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2021-12-18: IŁ Capital Legionovia Legionowo – Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz (sobota, godzina 19.00; transmisja – Polsat Box Go)

2021-12-19: BKS Bostik Bielsko-Biała – Grupa Azoty Chemik Police (niedziela, godzina 12.30; transmisja – Polsat Box Go)

2021-12-20: ŁKS Commercecon Łódź – E. Leclerc Moya Radomka Radom (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2021-12-20: UNI Opole – Joker Świecie (poniedziałek, godzina 19.00; transmisja – Polsat Box Go).

RM, Polsat Sport