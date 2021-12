Słowik w Polsce reprezentował kilka klubów znajdujących się na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Był piłkarzem m.in.: Jagiellonii Białystok, Warty Poznań, Pogoni Szczecin oraz Śląska Wrocław. Z Wrocławia przeniósł się do Japonii w lipcu 2019 roku. Polskiego bramkarza pozyskała ekipa Vegalta Sendai. Za jego sprowadzenie musiała zapłacić ćwierć miliona euro.

ZOBACZ TAKŻE: Sebastian Szymański już po zaplanowanej operacji. Została ona przyspieszona przez... kontuzję

Golkiper dość szybko przyzwyczaił się do nowych warunków pracy. Stał się podstawowym piłkarzem japońskiej drużyny. W tym sezonie między słupkami pojawił się w 38 spotkaniach. Stracił 32 bramki, natomiast zachował czyste konto w siedmiu meczach.

Teraz przenosi się do kolejnego klubu w Japonii. Tym razem będzie to FC Tokyo. Jest to zespół, który obecnie znajduje się na dziewiątym miejscu w tabeli.

Warto przypomnieć, że Słowik ma na swoim koncie jeden mecz w reprezentacji Polski. Na murawę wybiegł w wygranym meczu towarzyskim z Rumunią w lutym 2013 roku.

AA, Polsat Sport