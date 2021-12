KSW 65: Khalidov - Soldić. Relacja i wyniki na żywo

W sobotę 18 grudnia zobaczymy aż dwie walki o pasy mistrzowskie organizacji KSW. Podczas gali KSW 65 w walce wieczoru o pas wagi średniej zmierzą się Mamed Khalidov (35-7-2, 15 KO, 16 SUB) i Roberto Soldić (19-3, 16 KO, 1 SUB), z kolei przed ich pojedynkiem szansę na pas wagi piórkowej będzie miał Salhadine Parnasse (15-1-1, 2 KO, 5 SUB). Francuski zawodnik zmierzy się z Danielem Torresem (12-4, 6 KO, 1 SUB), który nie utrzymał wymaganej wagi i nie ma już szans na obronę pasa.



W sobotę czekają nas także inne ciekawe pojedynki, w tym m.in. starcie Damiana Stasiaka (18-5, 8 KO, 3 Sub) z Lom-Alim Eskjewem (17-5, 8 KO, 2 Sub), czy starcie w kategorii wagowej 93 kg pomiędzy Damianem Piwowarczykiem (4-0, 1 KO, 2 Sub) i Markiem Doussisem (7-0 1NC, 5 KO, 2 Sub).



Wyniki gali KSW 65:



83,9 kg/185 lb: Mamed Khalidov (35-7-2, 15 KO, 16 SUB) vs Roberto Soldić (19-3, 16 KO, 1 SUB) - walka o pas wagi średniej.

65,8 kg/145 lb: Daniel Torres (12-4, 6 KO, 1 SUB) vs Salahdine Parnasse (15-1-1, 2 KO, 5 SUB) - walka o pas wagi piórkowej.

65,8 kg/145 lb: Damian Stasiak (18-5, 8 KO, 3 SUB) vs Lom-Ali Eskijew (17-5, 8 KO, 2 SUB)

70,3 kg/155 lb: Roman Szymański (14-6, 2 KO, 3 SUB) vs Mateusz Legierski (7-0, 4 KO, 1 SUB)

120,2 kg/265 lb: Michał Kita (20-13-1, 12 KO, 5 SUB) vs Marek Samociuk (4-1, 1 KO)

77,1 kg/170 lb: Adam Niedźwiedź (8-4, 1 KO, 7 SUB) vs Miroslav Brož (12-3, 1 KO, 2 SUB)

93 kg/205 lb: Damian Piwowarczyk (4-0, 1 KO, 2 SUB) vs Marc Doussis (7-0 1NC, 5 KO, 2 SUB)

52,2 kg/115 lb: Anita Bekus (4-2, 2 KO) vs Magdalena Sormowa (10-3, 2 KO, 5 SUB)

65,8 kg/145 lb: Patryk Likus (1-0) vs Piotr Olszynka (6-7, 1 KO, 2 SUB)

61,2 kg/135 lb: Szamad Erzanukajew (0-0) vs Bartosz Rewera (1-0, 1 KO)



Relacja i wyniki na żywo gali KSW 65: Khalidow - Soldić od godz. 19:00 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport