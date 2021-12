Polacy rywalizowali w siedmiu z 11 klas. Najlepiej wypadła Damasiewicz, która w klasie Formuła Kite była druga. To kolejny sukces 17-letniej zawodniczki, która ma w dorobku m.in. zdobyte w zeszłym roku w Pucku mistrzostwo Europy seniorek oraz w tym roku w lipcu we Włoszech mistrzostwo świata juniorek do lat 19. W Omanie w znakomitym stylu triumfowała Gal Zukerman z Izraela, która wygrała komplet 18 wyścigów.

Tuż za podium w klasie Formuła Kite uplasował się Jakub Jurkowski (AZS Poznań), a w klasie ILCA 6 piąta pozycja przypadła Przemysławowi Machowskiemu (MKS Dwójka Warszawa).

Poza tym w klasie 420 kobiet ósmą lokatę zajęły Agnieszka Pawłowska (ChKŻ Chojnice) i Dominika Ołowiak (OKŻ Olsztyn), w klasie 420 mężczyzn 11. Ludwik Grzelak i Tomasz Lewandowski (Fundacja Yacht Klub Junga Olsztyn), w klasie ILCA 6 Lilly May Niezabitowska (JK Kotwica Tarnobrzeg) była 17., a w klasie 29er Gustaw Kwiek i Tomasz Santorowski (Fundacja Golden Boats Academy Warszawa) zakończyli zmagania na 20. miejscu.

W MMŚ World Sailing w każdej konkurencji poszczególne kraje mogły wystawić tylko po jednym przedstawicielu. Biało-czerwoni nie ścigali się w klasach katamaranach Nacra 15, windsurfingowej Techno 293 kobiet i mężczyzn oraz 29er kobiet.

AA, PAP