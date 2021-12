Rekordowa liczba zakażeń w angielskim rugby

Ekstraklasa rugby podała, że w ostatnim tygodniu wykryto aż 47 przypadków zakażeń wśród zawodników i siedem wśród członków zespołów. To prawie dwa razy więcej niż od początku września do 9 grudnia. Z tego powodu odwołano już wszystkie zaplanowane na ten weekend mecze rozgrywek pucharowych pomiędzy zespołami z Wielkiej Brytanii i Francji.

Z powodu coraz większej liczby zakażeń odwołano połowę z zaplanowanych na sobotę i niedzielę spotkań piłkarskiej ekstraklasy w Anglii. Jak poinformowała Premier League, w tym tygodniu wykryto 42 przypadków zakażenia graczy i członków zespołów.

Zgodnie z danymi z połowy października 68 proc. piłkarzy w Premier League było zaszczepionych przeciwko Covid-19 dwiema dawkami, a 81 proc. co najmniej jedną.

Dla porównania we włoskiej Serie A dwie dawki szczepionki przyjęło 98 proc. graczy. We Włoszech ostatnio były pojedyncze przypadki zakażeń, ale nie powodowały konieczności przekładania meczów. O tym, że warto się szczepić przekonują znani piłkarze. Na początku grudnia słynny obrońca Juventusu Turyn i reprezentacji kraju Giorgio Chiellini napisał na Twitterze: "Odegrajmy wszyscy naszą rolę i zaszczepmy się, by chronić siebie i najbardziej zagrożonych ludzi”.

Questa mattina ho ricevuto la terza dose del vaccino anti Covid19.

Proprio grazie al vaccino e ai dispositivi di protezione personale, stiamo lottando per tornare alla normalità.

Facciamo tutti la nostra parte, vacciniamoci per noi stessi e per tutelare le persone più fragili. pic.twitter.com/4VU0PNTQ49 — Giorgio Chiellini (@chiellini) December 2, 2021

