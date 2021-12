Serbski piłkarz Fiorentiny Dusan Vlahovic zdobył 33. bramkę we włoskiej ekstraklasie w tym roku kalendarzowym i wyrównał rekord rozgrywek z 2020 roku, należący do Portugalczyka Cristiano Ronaldo. "Viola" zremisowała u siebie z Sassuolo 2:2 w 18. kolejce.

W pięciu najsilniejszych ligach w Europie (Anglia, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Francja) więcej bramek w 2021 roku uzyskał jedynie Robert Lewandowski z Bayernu Monachium - 43, co jest rekordem Bundesligi.

21-letni Vlahovic, który z 16 trafieniami w tym sezonie prowadzi w klasyfikacji strzelców, trafił do siatki w 51. minucie mocnym strzałem lewą nogą. To pozwoliło gospodarzom zmniejszyć stratę na 1:2, bo wcześniej prowadzenie Sassuolo zapewnili Gianluca Scamacca (32.) i Davide Frattesi (37.). Do wyrównania doprowadził Urugwajczyk Lucas Torreira (61.).

Vlahovic wpisał się na listę strzelców w każdym z ostatnich sześciu spotkań ligowych. W historii Fiorentiny lepszy pod tym względem był tylko Argentyńczyk Gabriel Batistuta z golami w 11. kolejkach z rzędu w 1994 roku.

Fiorentina, w której składzie wciąż nie ma kontuzjowanego bramkarza Bartłomieja Drągowskiego, zajmuje szóste miejsce w tabeli Serie A z dorobkiem 31 punktów. Sassuolo ma o siedem mniej i jest na 10. pozycji. Prowadzi Inter Mediolan - 43 pkt.

W najciekawszym spotkaniu tej kolejki w niedzielny wieczór wicelider AC Milan podejmie czwartą ekipę Napoli, której zawodnikami są Piotr Zieliński oraz rezerwowy bramkarz Hubert Idasiak.

BS, PAP