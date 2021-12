Imoco Volley to w ostatnich latach hegemon w kobiecej siatkówce. Drużyna prowadzona przez Daniele Santarelliego, jednego z kandydatów do prowadzenia reprezentacji Polski, ustanowiła niesamowity rekord kolejnych zwycięstw. Wynosi on 76, a przerwało go na początku grudnia Il Bisonte Florencja. Po drodze klub z Wenecji Euganejskiej triumfował w dziewięciu kolejnych finałach różnych turniejów: od ligi, przez puchar i superpuchar kraju, aż po Ligę Mistrzów i Klubowe Mistrzostwa Świata. We wszystkich tych sukcesach miała udział Wołosz, grająca w Conegliano od 2017 roku.

Imoco było też faworytem rozgrywanych w Ankarze KMŚ, w których broniło tytułu. W drodze do finału włoska drużyna straciła zaledwie seta, pokonując kolejno Fenerbahce Stambuł i Dentil Praia Clube z Brazylii po 3:0, a w półfinale inny brazylijski zespół - Minas Tenis Clube 3:1. W decydującym spotkaniu na Wołosz i jej koleżanki czekał VakifBank, który dotąd wszystko wygrywał po 3:0.

Mecz o złoto był bardzo zacięty. VakifBank dopingowany przez ponad 10 tysięcy kibiców miał w składzie Isabellę Haak. 22-letnia Szwedka w pierwszym secie zdobyła aż 12 punktów, a jej drużyna pewnie wygrała (15:25). Kolejne partie były już bardziej wyrównane, ale Imoco musiało gonić rywalki. Dzięki doskonałej skuteczności Egonu (10 oczek w czwartym secie) doprowadziło do tie-breaka, lecz w nim nie miało już szans na zatrzymanie świetnego VakifBanku. Oprócz Haak w szwedzkiej drużynie doskonale spisywała się amerykańska środkowa Chiaka Ogbogu (15 punktów), była zawodniczka Imoco, do którego w 2018 roku przeszła z Chemika Police.

Skrót meczu Imoco Volley – VakifBank:

Trzecie miejsce Klubowych Mistrzostw Świata 2021 wywalczyła ekipa Fenerbahce Opet Stambuł, która pokonała Minas Tenis Clube 3:0 (25:18, 25:7, 28:26).

Kilka dni po finale KMŚ siatkarki Imoco Volley będzie można zobaczyć na żywo w Polsce. W trzeciej kolejce Ligi Mistrzyń zagrają w Szczecinie z Grupą Azoty Chemikiem Police (czwartek 23 grudnia, godzina 18.00; transmisja – Polsat Sport).

Prosescco DOC Imoco Volley Conegliano – VakifBank Stambuł 2:3 (15:25, 25:22, 22:25, 25:22, 7:15)

RM, Polsat Sport, pzps.pl