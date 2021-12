Złote medalistki olimpijskie z Tokio Francuzki zmierzą się w niedzielę w Granollers z Norweżkami w finale mistrzostw świata piłkarek ręcznych. Trzy godziny wcześniej w meczu o brąz gospodarz turnieju Hiszpania zagra z Danią. Transmisja meczu Francja - Norwegia w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go.

Batalia w Palau d'Esports de Granollers da odpowiedź na pytanie, kto zostanie najlepszą drużyną 25. mistrzostw świata w piłce ręcznej kobiet. Naprzeciw siebie staną mistrzynie olimpijskie z Tokio Francuzki i złote medalistki ostatniego czempionatu Starego Kontynentu, Norweżki. Będzie to rewanż za finał ME w 2020 roku. Wówczas ekipa ze Skandynawii pokonała Trójkolorowe 22:20. Pauletta Foppa i jej koleżanki zrobią więc wszystko, by odegrać się na rywalkach i zdobyć trzeci tytuł mistrzyń globu w historii francuskiej reprezentacji.

W półfinałach Norweżki wygrały z Hiszpankami 27:21 (11:11), a ekipa "Trójkolorowych" pokonała Dunki 23:22 (10:12). Skandynawki na najwyższym stopniu podium mundialu stawały trzykrotnie - w 1999, 2011 i 2015 roku. W mistrzostwach Europy zwyciężały ośmiokrotnie, w tym także rok temu. Złoto olimpijskie przywiozły z Pekinu (2008) i Londynu (2012).

Z kolei Francja triumfowała w MŚ w 2003 i 2017 roku. W finale czempionatu Starego Kontynentu 20 grudnia 2020 roku w duńskim Herning Norwegia zwyciężyła Francję 22:20.

Z turnieju w rundzie zasadniczej odpadła broniąca tytułu Holandia, która przed dwoma laty w Japonii pokonała w meczu o złoto Hiszpanię 30:29. W spotkaniu o brązowy medal Rosja okazała się wtedy lepsza od Norwegii 33:28.

Transmisja meczu Francja - Norwegia w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go. Początek od godziny 17:30. Z kolei na przedmeczowe studio zapraszamy od godz. 16:30.

A.J., Polsat Sport