PlusLiga: Pięć setów w starciu Projektu z Indykpolem AZS

Gospodarze bardzo dobrze rozpoczęli to spotkanie – po ataku Igora Grobelnego było 8:3. Siatkarze Indykpolu AZS ruszyli jednak do odrabiania strat. Szybko dopięli swego (10:10), a później popisali się serią sześciu wygranych akcji (14:17). W końcówce gospodarze doprowadzili do wyrównania (21:21), kolejne akcje padły jednak łupem gości. Atak Robberta Andringi ustalił wynik na (21:25).

Zobacz także: Bartosz Kurek sięgnął po Puchar Cesarza

Olsztynianie lepiej przyjmowali i byli skuteczniejsi w ataku, ale w drugiej odsłonie role się odwróciły. Gospodarze dominowali na parkiecie (10:4, 17:9) i nie pozwolili olsztynianom dojść do głosu. Po ataku Bartosza Kwolka różnica wynosiła już dziesięć oczek (20:10). Ten sam zawodnik zakończył tę jednostronną część meczu (25:14).

W trzeciej partii inicjatywę odzyskali olsztynianie (5:8, 10:13 - po asie Andringi). Gospodarze odrobili straty (13:13), ale w końcówce siatkarze Indykpolu AZS znów uzyskali przewagę. Kolejny as Andringi pozwolił odskoczyć na trzy oczka (18:21). Projekt jeszcze złapał kontakt przy zagrywkach Kwolka (22:23), dwie kolejne akcje wygrali jednak goście. Ostatni punkt przyniósł skuteczny atak Karola Butryna (23:25).

Czwarty set miał scenariusz podobny do drugiego. Siatkarze Projektu dominowali od początku (4:0, 7:1), a w dalszej części tej odsłony jeszcze powiększali przewagę. Po ataku Jana Fornala mieli dziesięć punktów przewagi (16:6), w tej sytuacji set był już właściwie rozstrzygnięty. Fornal ustalił wynik na 25:14.

W tie-breaku nadal inicjatywę mieli gospodarze, którzy po ataku Dusana Petkovicia mieli cztery oczka zaliczki przy zmianie stron (8:4). Po niej jeszcze powiększyli przewagę, ale później poszła seria olsztynian. Po dwóch asach serwisowych Andringi zmniejszyli oni straty do dwóch oczek (9:7). W końcówce błysnął jednak Kwolek, który skończył kilka piłek w ataku i dołożył dwa asy serwisowe. W ostatniej akcji meczu skutecznie zaatakował Fornal (15:8).

Skrót meczu Projekt – Indykpol AZS:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Bartosz Kwolek (27), Dusan Petković (17) – Projekt; Robbert Andringa (16), Karol Butryn (14), Mateusz Poręba (13), Szymon Jakubiszak (11) – Indykpol AZS. MVP: Bartosz Kwolek (22/34 = 65% skuteczności w ataku + 4 asy serwisowe + 1 blok).

Projekt Warszawa – Indykpol AZS Olsztyn 3:2 (21:25, 25:14, 23:25, 25:14, 15:8)

Projekt: Igor Grobelny, Piotr Nowakowski, Dusan Petković, Bartosz Kwolek, Andrzej Wrona, Angel Trinidad De Haro – Damian Wojtaszek (libero) oraz Jay Blankenau, Michał Superlak, Jan Fornal. Trener: Andrea Anastasi.

Indykpol AZS: Mateusz Poręba, Jan Firlej, Robbert Andringa, Szymon Jakubiszak, Karol Butryn, Wiktor Janiszewski – Jakub Ciunajtis (libero) oraz Taylor Averill, Jan Król, Karol Jankiewicz. Trener: Marcin Mierzejewski.

Wyniki, terminarz i plan transmisji meczów 12. kolejki PlusLigi:

2021-12-17: PGE Skra Bełchatów – GKS Katowice 3:1 (25:22, 19:25, 25:20, 25:16)

2021-12-18: Asseco Resovia – Aluron CMC Warta Zawiercie 1:3 (15:25, 20:25, 25:18, 22:25)

2021-12-18: Jastrzębski Węgiel – Cerrad Enea Czarni Radom 3:0 (25:18, 25:9, 25:22)

2021-12-19: Projekt Warszawa – Indykpol AZS Olsztyn 3:2 (21:25, 25:14, 23:25, 25:14, 15:8)

2021-12-19: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Cuprum Lubin (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2021-12-19: Trefl Gdańsk – MKS Ślepsk Malow Suwałki (niedziela, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2021-12-20: LUK Lublin – Stal Nysa (poniedziałek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport).

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI

RM, Polsat Sport