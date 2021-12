PŚ w Engelbergu: Ryoyu Kobayashi wygrał niedzielny konkurs. Odległe miejsca Polaków

Kobayashi skoczył na odległość 132,5 i 136,5 i o 12,2 pkt wyprzedził lidera klasyfikacji generalnej PŚ Niemca Karla Geigera (135,0/131,5) oraz o 12,5 pkt Norwega Mariusa Lindvika (133,0/138,5).

Żyła stracił do zwycięzcy 41,4 pkt, Stoch - 46,7 pkt, a Wąsek - 50,1 pkt.

Do serii finałowej nie awansowali 42. Dawid Kubacki - 110,5 m i 39. Klemens Murańka - 110 m. Obaj skakali w trudnych warunkach, silny wiatr wiał im w plecy. Dostali ponad 20 pkt rekompensaty, ale to nie wystarczyło do wywalczenia awansu do finałowej "30".

Liderem cyklu pozostał Geiger.