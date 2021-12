- Paulo Sousa ma jasno sformułowany kontrakt. Będzie pracował do momentu udziału reprezentacji Polski w mundialu w katarze. Trzeba oddać Zbigniewowi Bońkowi, że dobrze to zapisał. Gdyby reprezentacja Polski nie awansowała do baraży, kontrakt dobiegłby końca 31 grudnia. Skoro uczestniczymy w barażach, kontrakt trwa do końca marca 2021. Gdybyśmy przeszli baraże, to umowa przedłuża się do mundialu. - mówił w programie "Cafe Futbol" Roman Kołtoń.