PlusLiga: Siatkarze Ślepska przełamali się po serii porażek

Siatkarze Trefla Gdańsk przegrali z ekipą MKS Ślepsk Malow Suwałki 1:3 w spotkaniu 12. kolejki PlusLigi. Mecz dostarczył sporo emocji, dwa sety kończyły się rywalizacją na przewagi. W czwartym gospodarze mogli doprowadzić do tie-breaka, ale rywale zdołali wyjść z trudnej sytuacji. Dla suwalczan to przełamanie po serii pięciu porażek bez punktu.

Faworytem tego starcia byli dobrze dysponowani ostatnio gdańszczanie. Zdecydowane zwycięstwa 3:0 w meczach z Asseco Resovią i LUK Lublin mogły utwierdzać w przekonaniu, że ekipa trenera Michała Winiarskiego złapała właściwy rytm i poradzi sobie również z przedostatnią w tabeli ekipą Suwałk. Tymczasem kibiców "gdańskich lwów" czekało spore rozczarowanie.

W pierwszej partii oglądaliśmy wyrównaną walkę obu ekip, przy dobrej skuteczności w ataku. W grze na przewagi górą byli goście, a decydujące punkty po 35 minutach rywalizacji wywalczył Andreas Takvam, który najpierw popisał się skutecznym atakiem, a po chwili punktową zagrywką (26:28). Druga odsłona toczyła się przy przewadze przyjezdnych, którzy w końcówce kontrolowali sytuację. Trefl słabo prezentował się w ataku, popełniał też sporo błędów. Wynik na 19:25 ustaliła przestrzelona zagrywka gdańszczan.

Gospodarze doszli do głosu w trzeciej odsłonie, zdecydowanie poprawiając skuteczność. Po wyrównanym początku, uzyskali przewagę, którą utrzymali do końca. Seta zamknęła zagrywka Lukasa Kampy w linię dziewiątego metra (25:20). Czwarta partia również toczyła się przy przewadze Trefla. W pewnym momencie wydawało się, że są oni w stanie doprowadzić do tie-breaka. Po ataku Mateusza Miki mieli piłkę setową przy stanie 24:22. Cezary Sapiński i Paweł Halaba skutecznymi atakami doprowadzili do rywalizacji na przewagi. Gdańszczanie mieli jeszcze jedną piłkę setową, ale zwycięsko wyszli z tej walki suwalczanie, którzy po dwóch skutecznych atakach Bartłomieja Bołądzia mogli świętować trzecie w tym sezonie zwycięstwo (25:27).

Najwięcej punktów: Mateusz Mika (20), Bartłomiej Lipiński (15), Mariusz Wlazły (11) – Trefl; Paweł Halaba (18), Bartłomiej Bołądź (16), Andreas Takvam (10) – Ślepsk. MVP: Paweł Halaba (15/32 = 47% skuteczności w ataku + 2 asy serwisowe + 1 blok).

Trefl Gdańsk – MKS Ślepsk Malow Suwałki 1:3 (26:28, 19:25, 25:20, 25:27)

Trefl: Mateusz Mika, Pablo Crer, Mariusz Wlazły, Bartłomiej Lipiński, Bartłomiej Mordyl, Lukas Kampa – Maciej Olenderek (libero) oraz Kewin Sasak, Moritz Reichert, Patryk Łaba, Łukasz Kozub. Trener: Michał Winiarski.

Ślepsk: Adrian Buchowski, Przemysław Smoliński, Bartłomiej Bołądź, Paweł Halaba, Andreas Takvam, Josua Tuaniga – Mateusz Czunkiewicz (libero) oraz Piotr Łukasik, Cezary Sapiński, Mateusz Laskowski, Łukasz Makowski, Kevin Klinkenberg. Trener: Andrzej Kowal.

Wyniki, terminarz i plan transmisji meczów 12. kolejki PlusLigi:

2021-12-17: PGE Skra Bełchatów – GKS Katowice 3:1 (25:22, 19:25, 25:20, 25:16)

2021-12-18: Asseco Resovia – Aluron CMC Warta Zawiercie 1:3 (15:25, 20:25, 25:18, 22:25)

2021-12-18: Jastrzębski Węgiel – Cerrad Enea Czarni Radom 3:0 (25:18, 25:9, 25:22)

2021-12-19: Projekt Warszawa – Indykpol AZS Olsztyn 3:2 (21:25, 25:14, 23:25, 25:14, 15:8)

2021-12-19: Trefl Gdańsk – MKS Ślepsk Malow Suwałki 1:3 (26:28, 19:25, 25:20, 25:27)

2021-12-20: LUK Lublin – Stal Nysa (poniedziałek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport).

