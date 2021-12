PlusLiga: Męczarnie faworyta! Siatkarze ZAKSY skończyli rundę bez porażki

W spotkaniu 12. kolejki PlusLigi Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle wygrała z Cuprum Lubin 3:1. Siatkarze ZAKSY wyraźnie odczuwali jeszcze trudy podróży na mecz Ligi Mistrzów do Nowosybirska i przeżywali chwile słabości w starciu z niżej notowanym rywalem. Zdołali jednak wygrać, co oznacza, że skończyli pierwszą rundę fazy zasadniczej z bilansem meczów 13–0. Ekipa z Lubina nie wykorzystała szans na to, by z trudnego terenu wywieźć punktową zdobycz.