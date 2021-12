Nowozelandzka nadzieja na medal olimpijski w Pekinie w narciarstwie alpejskim 20-letnia Alice Robinson uzyskała pozytywny wynik testu na koronawirusa. To oznacza, że opuści kilka zawodów cyklu Pucharu Świata.

"(...) We Włoszech miałam pozytywny wynik badania na Covid-19 i jestem w izolacji. Czuję się dobrze i teraz po prostu dążę do odzyskania sił tak szybko, jak to możliwe. Postaram się jak najszybciej wrócić na stoki" - przekazała w mediach społecznościowych.

W poprzedni weekend (12 grudnia) Robinson zajęła czwarte miejsce w supergigancie w St. Moritz.

We wcześniejszych sezonach zawodniczka urodzona w Australii trzykrotnie zwyciężała w slalomie gigancie w PŚ, zaś na czwartej pozycji uplasowała się mistrzostwach świata w lutym 2021 roku.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Alice Robinson (@alicerobins0n)

Najbliższe zawody odbędą się we wtorek i środę w Courchevel, alpejki startować będą w slalomie gigancie.

Zabraknie tam również m.in. Szwajcarki Lary Gut-Behrami, aktualnej mistrzyni świata w slalomie gigancie i supergigancie. Powodem jest też zakażenie koronawirusem.

Igrzyska olimpijskie w Pekinie rozpoczną się 4 lutego 2022 roku.

AA, PAP