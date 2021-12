Obecny sezon jest do tej pory nieudany dla Krzysztofa Piątka. Polski napastnik nie znajduje uznania w oczach kolejnego trenera. Najpierw Pal Dardai, a teraz Tayfun Korkut rzadko stawiają na Piątka. Być może taki stan rzeczy sprawi, że nasz rodak już zimą zmieni klub. Według tureckiego portalu fanatik.com.tr, napastnik Herthy może trafić do tamtejszego giganta - Galatasaray.

Kariera Piątka od kiedy trafił do Bundesligi mocno wyhamowała. 26-latek nie prezentuje już zabójczej skuteczności, z której słyną podczas gry w Genoi i początkowej fazie występów w Milanie. Obecnie reprezentant Polski próbuje wrócić do formy po kontuzji kostki, ale nie jest to możliwe ze względu na małą liczbę minut, które dostaje od nowego trenera berlińczyków - Korkuta.

Polski napastnik rozegrał w barwach Herthy 58 spotkań i zdobył zaledwie 13 bramek oraz zanotował 4 asysty. Berliński klub zapłacił za Piątka około 24 miliony euro. Na dodatek jego roczne zarobki oscylują w okolicach 5 milionów euro.

Klub ze stolicy Niemiec oficjalnie wystawił Piątka na listę transferową. Ze względu na długi kontakt (do końca czerwca 2025 roku), Hertha liczy, że jego transfer zwróci się chociaż po części, ale realna kwota za jaką Polak mógłby zmienić barwy klubowe to 10 mln euro.

Zdaniem tureckiego portalu fanatik.com.tr, Piątka w swoich szeregach widzi Galatasaray. Gigant znad Bosforu liczy, że uda się wypożyczyć snajpera Herthy do końca sezonu. Jeśli zaś obie strony byłby zadowolone ze współpracy, wówczas w grę wchodziłby transfer definitywny.

Galatasaray podobnie, jak Piątek jest w głębokim kryzysie. Ekipa ze Stambułu zajmuje 11. miejsce w tabeli ligi tureckiej z 24 punktami na koncie i ze startą aż 18 "oczek" do liderującego Trabzonsporu. "Galata" od sześciu meczów ligowych nie potrafi wygrać. Z kolei Piątek w tym sezonie wystąpił w 10 meczach, przebywając na murawie 358 minut. Jego dorobek to jeden gol oraz jedna asysta.

A.J., Polsat Sport