NBA: Nowe przepisy dotyczące zatrudniania graczy w związku z pandemią koronawirusa

W niedzielę zostało odwołanych i przełożonych pięć meczów z powodu objęcia koszykarzy kilku drużyn oraz trenerów przepisami protokołu sanitarnego.

Zgodnie z zawartą umową, jak poinformował portal espn.com, jeśli w zespole będą dwaj koszykarze z pozytywnymi wynikami testu, to klub będzie musiał zatrudnić co najmniej jednego nowego zawodnika na zastępstwo. Jeśli chorych będzie trzech - to co najmniej dwóch, a jeśli czterech - najmniej trzech nowych koszykarzy.

W przypadku pięciu nieobecnych kluby będą mogły zatrudnić nawet pięciu zmienników. Zniesiono jednocześnie limit 50 spotkań w sezonie, w których zmiennicy mogą być w składzie drużyny, co przyjęto przed rozpoczęciem rozgrywek sezonu 2021/22. Chodzi o to, by spotkania odbywały się zgodnie z kalendarzem rozgrywek, mimo nieobecności koszykarzy z podstawowego składu.

Nowe ustalenia mają obejmować okres do 19 stycznia, a po tym terminie liga i związek będą podejmować ewentualne kolejne decyzje w zależności od sytuacji.

Obecnie co najmniej 68 zawodników jest izolowanych z powodu zakażeń koronawirusem. Na przykład w drużynie Brooklyn Nets jest 10 takich koszykarzy, wśród nich Kevin Durant i Kyrie Irving, który dopiero niedawno został włączony do składu, po tym jak odmówił zaszczepienia i został wyłączony z treningów i meczów zespołu. Według nieoficjalnych informacji pięciu zawodników Cleveland miało zostać wpisanych do protokołu sanitarnego, co nie oznacza, że wszyscy mają pozytywne wyniki testów, bo liga nie informuje o tym.

Spośród niedzielnych spotkań z harmonogramu wypadły pojedynki: Cleveland Cavaliers - Atlanta Hawks, Denver Nuggets - Brooklyn i New Orleans Pelicans - Philadelphia 76ers. W poniedziałek nie zostanie rozegrany pojedynek Toronto Raptors - Orlando Magic, a we wtorek Nets z Washington Wizards.

Według ligi 97 procent zawodników jest zaszczepionych dwoma dawkami, a 60 procent przyjęło dawkę przypominającą.