Beniaminek PlusLigi LUK Lublin zmierzy się w meczu 12. kolejki ze Stalą Nysa. Siatkarze z województwa opolskiego wciąż są jedyną ekipą bez zwycięstwa w lidze, a złą passę będzie ciężko przełamać na trudnym terenie w Lublinie. Transmisja meczu LUK Lublin - Stal Nysa w Polsacie Sport i Polsat Box Go.

LUK Lublin zanotował na przełomie listopada i grudnia fantastyczną serię czterech meczów bez porażki, która zakończyła się przed tygodniem w Gdańsku. Porażka 0:3 nie zmienia jednak optyki kibiców z Lublina na sezon beniaminka, który jak na razie wygląda bardzo dobrze. Lublinianie zajmują 8. miejsce w tabeli z 14 punktami na koncie. Ich poniedziałkowi rywale radzą sobie zdecydowanie gorzej.

Stal Nysa rozegrała do tej pory 12 spotkań i wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo. Nowy trener Daniel Pliński, który zastąpił Krzysztofa Stelmacha, na razie również nie potrafi znaleźć recepty na słabszą postawę swoich podopiecznych. Do tego Stal może mówić o klątwie tie-breaków. Od awansu do PlusLigi w poprzednim sezonie zespół z Nysy 12 razy rozgrywał pięciosetowe mecze i wszystkie przegrał.

Zirytowani postawą nyskich siatkarzy są kibice Stali, którzy ogłosili bojkot w mediach społecznościowych. Nie pojawią się na spotkaniu w Lublinie, ale to nie koniec trudnych decyzji...

- Nie będzie wyjazdów, nie będzie także prowadzony doping w Nysie. Na decyzję tę składa się tragiczna postawa naszych siatkarzy i to właśnie w dużej mierze od nich zależy kiedy doping wróci. Niech pokażą wolę walki, zaangażowanie jak przystało na sportowca! Dla nas kibiców, Stal Nysa to cały świat i chcemy abyście Wy udowodnili, że noszenie koszulki Stali do czegoś zobowiązuje! - czytamy w oświadczeniu w mediach społecznościowych.

O przełamanie w poniedziałkowy wieczór będzie trudno, ale podopieczni Daniela Plińskiego z pewnością nie sprzedadzą tanio skóry. Dla nich będzie to przedostanie spotkanie w tym roku - już za kilka dni zamkną 2021 rok meczem pucharowym z Chrobrym Głogów. LUK rozegra jeszcze dwa mecze - w Pucharze Polski z Gwardią Wrocław oraz w PlusLidze z ekipą z Zawiercia.

Początek poniedziałkowego spotkania LUK Lublin - Stal Nysa o godzinie 20.30. Transmisja w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

psl, Polsat Sport