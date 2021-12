Skarul zastąpi na tym stanowisku Marka Leśniewskiego. W przeszłości był dyrektorem i doradcą kolarskich grup zawodowych, a od marca 2011 do grudnia 2016 roku prezesem PZKol.

Jest absolwentem AWF we Wrocławiu. Od 1984 roku był asystentem selekcjonera reprezentacji Ryszarda Szurkowskiego, m.in. na igrzyskach olimpijskich w Seulu (1988), gdzie Polacy zdobyli srebrny medal w wyścigu drużynowym na 100 km. Od grudnia 1988 roku objął samodzielnie to stanowisko i w następnym roku pod jego kierunkiem drużyna wywalczyła srebrny medal mistrzostw świata w Chambery na 100 km, a Joachim Halupczok - złoty w indywidualnym wyścigu amatorów. Kadrę prowadził do 1992 roku.

Jako prezes PZKol również zastąpił Szurkowskiego. 28 września 2014 roku cieszył się ze zwycięstwa Michała Kwiatkowskiego w wyścigu elity ze startu wspólnego podczas mistrzostw świata w Ponferradzie dokładnie w dniu swoich 58. urodzin i imienin.

MS, PAP