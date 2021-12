Alpejski PŚ: Najlepszy wynik w karierze Maryny Gąsienicy-Daniel

Druga ze stratą 0,86 była Szwedka Sara Hector, a trzecia Szwajcarka Michelle Gisin - strata 1,08 s. Polka była w dwóch przejazdach wolniejsza od Amerykanki o 2,44 s. Bardzo dobrze wypadła druga Polka Magdalena Łuczak. Została sklasyfikowana na 20. miejscu ze stratą 4,56 s.

Liderka klasyfikacji generalnej PŚ Włoszka Sofia Goggia nie ukończyła drugiego przejazdu.

Po pierwszym przejeździe prowadziła Shiffrin z przewagą 0,74 s nad Gisin i 1,03 s nad Hector. Liderka klasyfikacji pucharowej Goggia była 10. ze stratą 1,75 s. Gąsienica-Daniel plasowała się na 7. pozycji, a Łuczak była 28.

W drugim przejeździe doskonale wypadła Łuczak. Uzyskała siódmy rezultat i awansowała o osiem lokat na 20. miejsce. Najszybsza była Hector, Shiffrin zanotowała drugi rezultat gorszy o 0,17 s, ale to wystarczyło jej do utrzymania pierwszego miejsca. To jej 72. triumf w zawodach alpejskiego Pucharu Świata.

Natomiast 19-letnia Łuczak wywalczyła pierwsze pucharowe punkty w swoim czwartym starcie w PŚ. Obie Polki w Courchevel uzyskały życiowe rezultaty.

Shiffrin awansowała na pozycję liderki klasyfikacji generalnej PŚ, o 35 pkt wyprzedza aktualnie Goggię.

W środę w Courchevel zaplanowany jest drugi slalom gigant kobiet.