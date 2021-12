- Chcę uporządkować to, co jest dla mnie najważniejsze, a następnie podjąć uczciwą decyzję - powiedział Miura agencji Kyodo News. Z klubem z Jokohamy jest związany do końca stycznia 2022 roku.

Do Miury należy kilka rekordów. Jest m.in. najstarszym strzelcem gola w profesjonalnej lidze, czego dokonał w wieku 50 lat i 14 dni w meczu Yokohama FC z Thespa Kusatsu (1:0). Już cztery lata temu został najstarszym piłkarzem w historii, poprawiając wyczyn słynnego Anglika Stanleya Matthewsa, który w 1965 roku w barwach Stoke City po raz ostatni wybiegł na murawę mając 50 lat i 5 dni.

Miura rozpoczynał karierę w 1986 roku w brazylijskim Santosie, ponieważ w jego ojczyźnie nie istniała jeszcze zawodowa liga. Występował m.in. w Dinamie Zagrzeb i w Genoi, a w reprezentacji Japonii rozegrał 89 meczów, zdobywając 55 bramek. W 1993 został wyróżniony tytułem Piłkarza Roku w Azji.

MC, PAP