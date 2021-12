W zaległym spotkaniu 4. kolejki La Liga Sevilla zagra z Barceloną. Jeśli gospodarze z Andaluzji wygrają we wtorek z Dumą Katalonii, zbliżą się do prowadzącego w tabeli Realu Madryt na trzy punkty. Relacja i wynik na żywo z meczu Sevilla - Barcelona na Polsatsport.pl.

Sevilla ma za sobą trzy zwycięstwa z rzędu - każde skromne, ale odniesione z przeciwnikiem z wysokiej półki. Najpierw w starciu uczestników fazy grupowej Ligi Mistrzów ograli Villarreal, następnie 1:0 pokonali Athletic Bilbao, a przed trzema dniami zwycieżyli 2:1 z Atletico Madryt. Nic dziwnego, że w starciu z Barceloną, Andaluzyjczycy są nieznacznym faworytem.

ZOBACZ TAKŻE: Atletico Madryt przegrało trzeci mecz z rzędu. To pierwszy przypadek w erze Diego Simeone

Ma to również związek z nierówną formą Dumy Katalonii, która od kilku tygodni jest już dowodzona przez Xaviego. Co prawda Barca odpadła z Ligi Mistrzów, ale w lidze jest na delikatnej fali wznoszącej. Po remisie z Osasuną 2:2, Katalończycy byli blisko takiego samego wyniku z Elche, ale na 5 minut przed końcem zwycięstwo uratował Nico. Bohaterami Barcy byli młodzi zawodnicy, oprócz Nico, do siatki trafiali Gavi oraz debiutant Ferran Jutgla.

Do zaległego meczu 4. kolejki obydwie ekipy przystąpią osłabione, choć w ostatnim czasie nie jest to żadna nowość zarówno dla Sevilli, jak i Barcelony. Czy hit La Liga nie zawiedzie oczekiwań kibiców?

Relacja i wynik na żywo z meczu Sevilla - Barcelona od 21:30.

psl, Polsat Sport