To był bardzo wyczerpujący sezon reprezentacyjny dla Kubiaka i spółki - Liga Narodów, igrzyska olimpijskie w Tokio, mistrzostwa Europy. Tuż po zakończeniu tej ostatniej imprezy 33-latek zaznaczył, że chciałby w najbliższym czasie skupić się na swoim zdrowiu. Ten temat jest doskonale znany prezesowi PZPS.

- Większość siatkarzy czeka z niecierpliwością na wybór nowego trenera. Michał Kubiak powiedział już wprost przed wyborem szkoleniowca, że chciałby trochę odpocząć i podreperować zdrowie, bo widzi, że on musi być w stu procentach zdrowy, by dać kadrze wszystko, całe serce do walki. To też będzie rozpatrywane i poruszane w rozmowie z nowym sztabem szkoleniowym - wyjaśnił Świderski cytowany przez serwis sport.pl.

Kubiak jest reprezentantem Polski od 2011 roku. W swoim dorobku ma między innymi dwa mistrzostwa świata (2014, 2018), brązowe medale mistrzostw Europy (2011, 2019, 2021) czy zwycięstwo w Lidze Światowej (2012).

