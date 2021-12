Michał Żurek: Mamy trochę "bad boyów". Co stoi za dobrą formą Aluronu CMC Warty Zawiercie?

Damian Gołąb, Interia: Za Aluronem CMC Wartą Zawiercie seria meczów z trudnymi przeciwnikami - Jastrzębskim Węglem, ZAKS-ą, Projektem, PGE Skrą i Asseco Resovią. Trzeba było rozegrać sporo setów. Jak fizycznie czujecie się po tak intensywnym okresie?





Michał Żurek, kapitan Aluronu CMC Warty Zawiercie: Różnie. Mamy trochę problemów zdrowotnych, ale kto ich nie ma? Został nam przed świętami jeszcze mecz Pucharu Polski, potem 29 grudnia spotkanie w lidze. Sporo grania, mam nadzieję, że się wszyscy wykurujemy i będziemy porządnie trenować. Bo jak się porządnie trenuje, gra się od razu dużo lepiej.

Czy po takiej serii spotkań można powiedzieć coś więcej o możliwościach drużyny z Zawiercia? Nauczyliście się czegoś sami o sobie?



- Nie zajmuję się tym. Chciałem się zweryfikować, jak sobie poradzę przy dużym “ciśnieniu" na zagrywce, bo ZAKSA jest najlepiej zagrywającą drużyną ligi, a Bełchatów drugą. Z ZAKS-ą przyjmowaliśmy bardzo słabo, z Bełchatowem popełniliśmy bardzo mało błędów i sobie poradziliśmy. Trochę podchodziłem do tych meczów jak do weryfikacji poziomu sportowego, a nie emocjonalnego. Jak to wyszło? Trzy zwycięstwa, w tym dwa po 3:2, jedno 3:1. Może być lepiej, może być gorzej. Naprawdę mamy niezłą drużynę. Ale to, gdzie skończymy, kto będzie grał o medale, zdecyduje się na sam koniec.



To nie jest jeszcze etap sezonu, na którym patrzy się w tabelę?



- Dokładnie tak. W ogóle niespecjalnie lubię się tym zajmować. Zamiast myśleć o przyjęciu i organizacji gry, narzuca się wtedy dodatkową presję. A chodzi o to, by być dobrze przygotowanym, dawać z siebie wszystko. Pracować codziennie i patrzeć do przodu, a nie w tył i myśleć o tabelach.



Do Zawiercia przed sezonem dołączyło wielu nowych zawodników. Trzeba było dużo pracować nad zgraniem i atmosferą w drużynie?



- Oczywiście. Jest wiele ciekawych charakterów. Kiedy się wygrywa, jest oczywiście dużo łatwiej. Trochę czekałem na moment, w którym będziemy grać gorzej i przegramy. By zobaczyć, jak się zachowamy. Myślę, że szczególnie poza boiskiem mamy w drużynie przyjemnych ludzi. A na boisku grzeczni chłopcy niczego nie wygrywają. Fajnie, że mamy trochę “bad boyów", trochę ludzi, którzy coś wygrali. Trochę takich, którzy są ligowymi wyjadaczami, grają w lidze ponad 10 lat i zawsze trzymali jakiś poziom. Z tej mieszanki może wyjść coś fajnego. Ale czy ostatecznie wyjdzie, to zależy od wielu czynników.





